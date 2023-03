Turismo, il bello della Romagna vola a Norimberga: ritorno in fiera per Bellaria-Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:33 - 13 Marzo 2023

Fiera di Norimberga (dall'edizione 2020).

Tappa a Norimberga dal 22 al 26 marzo 2023 alla Fiera del turismo di pubblico B2C “Freizeit-Messe”, per la Riviera Romagnola rappresentata da dieci operatori turistici regionali con il coordinamento della Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con Visit Romagna.



Freizeit di Norimberga, rappresenta la manifestazione fieristica e commerciale più grande della Baviera settentrionale. Articolata in 9 Halle su una superficie espositiva complessiva di 70.000 mq, per 793 espositori, prevede la presenza di circa 106.500 visitatori in cerca di proposte per la prenotazione delle proprie vacanze. Le tematiche presenti saranno quelle della vacanza attiva e outdoor, turismo balneare, sport, bike, tempo libero, garden, caravan.



La Riviera Romagnola proporrà le sue offerte all’interno di un’area espositiva presso la Halle 7 – Stand C39 con un allestimento di grande impatto visivo che attirerà l’attenzione del pubblico attraverso l’utilizzo di grandi immagini e passaggi di video promozionali/spot personalizzati e tematizzati che andranno a valorizzare il layout generale dello stand. Oltre ai desk informativi per la promo-commercializzazione, sarà presente un’area dedicata alla degustazione dei prodotti enogastronomici tipici della Romagna con le eccellenze del territorio conosciute a livello mondiale: i visitatori saranno così accompagnati in un piacevole “viaggio” nel gusto e nei sapori tradizionali italiani, attraverso la produzione “sur place” del gelato artigianale, il gustoso caffè italiano e l’immancabile piadina romagnola e vino Sangiovese.



Inoltre non mancheranno momenti di spettacolo ed intrattenimento con le esibizioni artistiche e l’animazione a cura dei ballerini folkloristici di Rimini Dance Company che interagiranno con il pubblico attraverso balli tradizionali, walzer, mazurka, polka e show con le fruste (“sciucaren”).



A presidio dell’area espositiva sarà attiva una kermesse di professionisti di ciascun settore di competenza, che sapranno valorizzare il territorio e tutte le sue sfaccettature. Gli operatori saranno a disposizione del pubblico per dispensare informazioni specifiche su tutte le attività da non perdere, gli eventi principali, musei, borghi da visitare, parchi tematici, itinerari sportivi e naturalistici della Romagna. L’azione promozionale è volta ad accrescere la notorietà ed il valore del brand Romagna, incrementare i flussi turistici dal mercato tedesco (che rappresenta il primo mercato di riferimento verso la Romagna) e far conoscere le eccellenze dell’offerta turistica della Romagna accanto alla valorizzazione dei prodotti tipici.



«La partecipazione di Fondazione Verdeblu alle fiere estere è una parte della promozione off line contestualizzata nel piano editoriale – promozionale di Bellaria Igea Marina.» Spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu. «Utilizziamo tantissimo il web per la promozione, ma rimane ancora fondamentale anche il contatto personale con il pubblico per far sapere chi siamo realmente e dare così un senso di fiducia a chi ci incontra. Nel tempo, il nostro operare nelle Fiere ci ha portato a collaborare anche con Visit Romagna e rappresentare oltre a Bellaria Igea Marina, anche il territorio della costa romagnola collaborando con altre città, in un’ottica di un futuro dove la Romagna e Bellaria Igea Marina saranno sempre più protagoniste nel panorama turistico internazionale.»