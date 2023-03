Calcio C, martedì Torres-Rimini. Biancorossi rabberciati: out anche Piscitella e Gabbianelli. Riecco Santini

Sport

Rimini

| 14:47 - 13 Marzo 2023

Marco Gaburro.

Martedì di campionato per il Rimini (42 punti) con la trasferta a Sassari (ore 21) contro la Torres (33, +2 sulla zona playout) reduce da tre ko di fila. La squadra di Gaburro ritrova Santini ma si trova con una rosa che perde altri petali: oltre a Panelli, Gigli, Rossetti e Accursi, mancheranno rispetto a sabato scorso nel match contro il Pontedera anche Gabbianelli (guaio muscolare) e Piscitella (virus). Nella lista dei convocati non figurano De Rinaldis e Serpe oltre ad Acquistapace.

Per quanto riguarda la formazione, probabile che al centro della difesa giochi Regini per Allievi, Sandri sarà il regista con Rossetti, Tonelli, Del Carro e Pasa a giocarsi due maglie. In avanti fiducia a Rosso e Biondi con Santini, Vano e Mencagli in panchina per ogni evenienza.







Il Rimini, che in casa nel ritorno non ha mai vinto tra le mura amiche, cerca in trasferta i punti per i playoff. “Dobbiamo cambiare passo e vincere qualche partita in più, almeno tre da qui alla fine, per arrivare ai playoff. Ci sono partite in casa che possiamo vincere e trasferte in cui fare punti. Sta tutto a noi” dice il tecnico.

Si comincia da Sassari...



“Quella di Sassari è una sfida delicata, la Torres cerca punti dopo tre sconfitte, recupera qualche infortunato: dipende da noi evitare che prenda fiducia cercando di sfruttare il più possibile la scia del secondo tempo con il Pontedera. Dovremo essere bravi ad intepretare la partita. E' una trasferta tosta, normale che la Torres abbia delle aspettative e allora dobbiamo a tenere dal punto di vista difensivo, stare in partita con la testa e cercare di colpire: se fai gol puoi metterli in grossa difficoltà perche mentalmente possono accusare, se viceversa vanno avanti loro la partita diventa più complicata”.



La partita contro il Pontedera a freddo che considerazioni suggerisce?



“Siamo una squadra che riesce a fare più partite dentro la partita, abbiamo avuto grosse difficoltà nel primo tempo negli ultimi trenta metri nella gestione di certi palloni; dobbiamo essere più bravi a pulire la manovra ed arrivare di più nella zona nevralgica del campo senza troppi passaggi inutili specialmente contro avversari di quel tipo: è un discorso che portiamo avanti dall'inzio dell'anno, a volte ci siamo riusciti, a volte meno. Le partite in serie C sono sempre diverse, bisogna essere bravi a capire il tpo di partita e fare quello che richiede”.



ste.fe.