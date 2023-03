Pasqua, riaprono i parchi di Costa: tutte le novità nei ponti di primavera

Eventi

Rimini

| 12:10 - 13 Marzo 2023

Italia in miniatura - l'Arena di Verona.

I Parchi romagnoli Costa Edutainment colorano la Pasqua e i ponti di primavera con offerte e nuove attrattive per la stagione 2023. A Rimini Italia in Miniatura riapre già negli ultimi due weekend di marzo mentre Acquario di Cattolica e Oltremare a Riccione spalancano le loro porte dal 1° aprile.





Il Polo Costa Edutainment in Romagna che comprende Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare Family Experience Park e Aquafan a Riccione e l'Acquario di Cattolica, riapre con novità, eventi e tante offerte e combinazioni da prendere al volo, per riempire di emozioni il tempo libero di migliaia di famiglie italiane e straniere. Con la formula "Prima acquisti, più risparmi" e la possibilità di acquistare i biglietti online, ognuno può comporre la sua offerta su misura, scegliendo la combinazione di prezzi più vantaggiosa, che include già la possibilità di pre-acquistare i biglietti anche per il parco acquatico estivo Aquafan, che tornerà aperto dal 1° giugno.







"Il divertimento è un settore in forte crescita in Italia, quest'anno. Notiamo una domanda sempre più alta e l'attenzione da parte del pubblico nel vivere esperienze e impegnare il proprio tempo libero in occasioni di divertimento di qualità _ dichiara Patrizia Leardini, COO del Gruppo Costa Edutainment – Per questo stiamo sviluppando piani e programmazioni eventi, con novità pensate su misura per tutti i pubblici. Puntiamo a veicolare conoscenza ed emozioni, collaborazioni col territorio e un marketing dedicato al mondo web con creator e influencer. Fondamentale anche l'offerta: una biglietteria online sempre più efficiente e combinazioni di prezzi per tutte le tasche". Leardini continua: "La stagione partirà già da aprile con interessanti novità, diamo solo qualche anticipazione: a Cattolica avremo Il Mondo dei Dinosauri e la nuova mostra Insetti Giganti XXL Edition, la cui inaugurazione è in fase di definizione. A Oltremare a Riccione arriveranno star del web molto amate dai più piccoli, con eventi e meet&greet. Attenzione altissima in tutte le strutture anche verso l'ambiente e il rispetto del Pianeta. In quella che si annuncia come l'estate delle vacanze italiane, vogliamo contribuire da protagonisti, mettendo le nostre strutture a servizio del grande pubblico, per interagire, divertirsi e conoscere meglio ciò che ci circonda".







Ecco nel dettaglio, l'offerta dei parchi:











Italia in Miniatura – Vacanze Italiane







Italia in Miniatura a Rimini anticipa tutti e riapre già i weekend del 18 e 25 marzo.



Il parco, fondato nel 1970, omaggia il paese più bello del mondo con oltre 300 miniature di monumenti d'Italia e d'Europa, come il Duomo di Milano, ii Colosseo, la Fontana di Trevi, la Torre di Pisa ma anche la Torre Eiffel di Parigi o l'Atomium di Bruxelles. Ogni città e piazza è ambientata in un paesaggio da sogno fra 5000 veri alberi in miniatura, trenini che sfrecciano su e giù per la penisola, dalle Alpi alle Isole, corsi d'acqua, cascate, ponti e scenette che il pubblico può comandare, premendo il pulsante.

A tanta bellezza fanno da contorno le originali ed emozionanti attrazioni del parco, comprese nel biglietto: Venezia, navigabile in gondola come quella vera; la Vecchia Segheria per una discesa mozzafiato a bordo di tronchi, la Monorotaia, il trenino sospeso che viaggia a mezz'aria e la fantasmagorica favola di Pinocchio è un viaggio a colori alla ricerca del famoso burattino, del Paese dei Balocchi e della Fata Turchina. A Italia in Miniatura tutto è fatto per interagire: Scuola Guida Interattiva, Castel Sismondo, Esperimenta, Piazza Italia con i suoi campanelli da suonare. Perfino i muri sono ... parlanti. Fra le attrazioni più colorate del parco ci sono il Pappamondo con i suoi pappagalli variopinti e la divertentissima Play Mart, dove i piccolissimi giocano in libertà e sicurezza tuffandosi fra palline multicolori. Con piccolo supplemento si accede a Cinemagia7D e AreAvventura.



Il parco ha aree picnic e punti ristoro interni. Info e biglietti online sul sito











Acquario di Cattolica – Squali, Pinguini e dal 1 aprile Dinosauri e Insetti giganti







Grandi novità all' Acquario di Cattolica, che dal 1° aprile riapre le porte dell'immenso mondo acquatico, con quattro percorsi al coperto e uno all'esterno, compresi nel biglietto, che ospitano oltre 3000 animali di 400 specie diverse fra pesci, rettili, mammiferi e pinguini e due grandi mostre novità: Il Mondo dei Dinosauri e Insetti Giganti, XXL Edition. Nel Mondo dei Dinosauri ci si troverà faccia a faccia con un Tyrannosaurus Rex e tanti altri protagonisti del Giurassico. Collocata all'esterno, offre 13 riproduzioni iperrealistiche di dinosauri e un un'area scavo per bambini, dove riportare alla luce fossili e ammoniti. Seconda new entry è la mostra "Insetti Giganti, XXL Edition", nel percorso Viola. Per ogni essere umano ci sono dai 20 ai 2000 kg di insetti che vivono a quasi tutte le latitudini e le temperature: la mostra esplora le ragioni del loro successo e le loro caratteristiche con riproduzioni che li ingrandiscono da 20 a 200 volte.



Il caleidoscopio di emozioni prosegue nei percorsi al coperto: l'ingresso Blu è un viaggio sotto la superficie dell'acqua intorno al mondo, con gli squali toro più grandi d'Italia e migliaia di pesci, meduse, cavallucci, murene, trigoni e i simpaticissimi pinguini, fra i quali i tre cuccioli Pinguetta, Becchetto e Piumino. Nell'ingresso Giallo lontre, caimani e la tartaruga alligatore raccontano gli ecosistemi fluviali. Verde è il colore del padiglione che ospita serpenti, sauri, anfibi e insetti curiosi. Imperdibili gli appuntamenti gratuiti con le cibature degli animali: due volte al giorno per pinguini e lontre, tre volte a settimana per squali e trigoni. Dedicato ai piccoli il percorso interattivo Sulle orme dei Pinguini Imperatore, mentre l'area Plastifiniamola testimonia l'impegno dell'Acquario per l'ambiente. Tornano anche gli Incontri Straordinari, appuntamenti su prenotazione dove il pubblico può scegliere fra Dietro le Quinte e I Segreti del Rettilario per avventurarsi fra misteri della natura e il backstage dell'acquario più grande dell'Adriatico.



Info e biglietteria online sul sito











Oltremare Riccione – Avventure e incontri a tinte vivaci







Avventura, natura, eventi: all'Oltremare Family Experience Park di Riccione ognuno compone la sua tavolozza di emozioni e conoscenza, fra animali e grandi spazi verdi. Si comincia con il Passaporto dell'Avventura, offerto gratuitamente a ogni famiglia, da riempire con i tanti bollini colorati da conquistare nelle aree del parco. Chi lo completa ottiene una ricompensa: un gadget esclusivo di Oltremare e la foto con la mascotte Ulisse, il delfino più simpatico d'Italia.



Ma dove conquistare i bollini colorati? Nella azzurrissima Laguna di Ulisse, la più bella d'Europa, fra i delfini che il pubblico impara a conoscere e rispettare; sul verde prato dell'Arena dei Rapaci, ammirando falchi, poiane, gufi e grifoni, che incuriosiscono il pubblico con gli abili falconieri, o nella novità del Volo dell'Arcobaleno con i pappagalli esotici di ogni colore. Nel mondo di Australia Experience si può intingere la mano nella pittura e lasciare la propria impronta sulla parete di roccia, riportare alla luce un gigantesco rettile fossile e cercare pepite d'oro nella miniera, sotto gli occhi dei teneri wallaby. La verde giungla di Darwin nasconde una sorpresa a ogni angolo, compresi gli enormi alligatori. Dal bianco dei ghiacci al rosso fuoco dei vulcani di Pianeta Terra si assiste alla nascita del nostro pianeta. Un bollino anche per i bambini che si inteneriscono con gli animali della Fattoria o si scatenano fra i ponti sospesi e le barchette dell'Isola di Ulisse. Di grande impatto l'area del Delta, fra uno degli ecosistemi più delicati del mondo, dove hanno trovato casa rari storioni, frutto di un programma di recupero. Nell'area Salva una specie la mostra 'Scart: il lato bello e utile del rifiuto – Un mare da salvare' espone opere d'arte realizzate esclusivamente con materiali di scarto, trasformati in mille forme dell'arte, in collaborazione con il Gruppo Hera. Ma l'esplosione di sorprese e colori coinvolgerà le famiglie anche con le star del web in giornate ricche di eventi, per tutta la stagione: si parte Domenica 23 Aprile con i Dinsieme e Domenica 30 Aprile con La Sabri e Pika che incontreranno i piccoli ospiti per show, autografi e foto (eventi gratuiti inclusi nel biglietto d'ingresso, su prenotazione fino a esaurimento posti).



Info e ticket sul sito



Combinazioni Parco + Hotel con le strutture della Riviera



La sinergia con i protagonisti dell'ospitalità sulla Riviera Romagnola è uno dei punti di forza dei Parchi CE Romagna. Fra gli oltre 3000 hotel del territorio, quelli che collaborano con i parchi hanno una vetrina dedicata sui siti di Italia in Miniatura, Oltremare, Acquario di Cattolica e Aquafan. Chi sceglie i parchi può trovare la sistemazione ideale in pochi click. Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica sono parchi pet-friendly: gli amici a quattro zampe possono entrare, con modalità indicate sui siti web di ciascun parco.







I parchi CE amici dell'ambiente



L'impegno dei Parchi Costa Edutainment nei confronti dell'ambiente è attivo su tutti i fronti, Già dal 2022 i parchi affidano il 100% proprio fabbisogno energetico a fonti rinnovabili e si impegnano a ridurre il fabbisogno d'acqua, già abbattuto del 20%. Si tratta di un impegno concreto e coerente con la mission del Gruppo CE che attraverso le emozioni sensibilizza il pubblico nei confronti del Pianeta.