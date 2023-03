Riviera Sicura oltre 500 e-bike e monopattini elettrici a disposizione degli hotel

Turismo

13 Marzo 2023

Un progetto di micromobilità elettrica nella Riviera Romagnola nasce dagli albergatori ed altri operatori del turismo presenti sul territorio. Durante la stagione estiva la mobilità elettrica vive il suo momento migliore: flotte di e-bike e monopattini si vedono ad ogni angolo di strada, ma spesso anche dove non dovrebbero vedersi: nel bel mezzo di strade e piste ciclabili o lasciate davanti passi carrabili e marciapiedi.



"Incentivare l'uso dei mezzi a due ruote consente di decongestionare il traffico durante la stagione estiva, oltre a consentire al turista di godere al meglio il lungomare e raggiungere qualsiasi punto delle città in poco tempo e in modalità green – dice Giosuè Salomone, Presidente dell'Associazione Riviera Sicura – ma l'utente va anche sensibilizzato sull'uso dei mezzi: poterli lasciare anche dove provoca disagio ad automobilisti, esercenti commerciali e pedoni non è producente per il territorio. Questo progetto, a fronte di tariffe di noleggio ben più convenienti degli altri mezzi in sharing sul territorio, farà si che l'utilizzatore debba parcheggiare adeguatamente la sua bici o il suo monopattino presso la rete di esercizi aderenti. Ma non sarà una scomodità: molto raramente, infatti, le aree di parcheggio si troveranno ad oltre cento metri dalla propria destinazione".



Il progetto nasce dalla collaborazione tra Riviera Sicura, Conflavoro Rimini e il leader della micromobilità europea Ridemovi, presente nelle principali città italiane ed in vari paesi europei che ha stretto una forte sinergia con gli operatori del turismo della Riviera, siglando un protocollo di intesa con le due Associazioni.



Già oltre cento gli alberghi tra Rimini, Riccione ed altri comuni della Riviera Romagnola che hanno aderito ed ospiteranno una flotta di 500 mezzi, tra e-bike e monopattini elettrici, che Ridemovi metterà gratuitamente a disposizione delle strutture alberghiere. Flotta che, in corso di stagione, potrebbe arrivare a 1.000 mezzi circolanti. Gli Hotel potranno, quindi, integrare senza sostenere alcun costo, servizi di mobilità elettrica con un parco mezzi a disposizione esclusiva dell'albergo per i propri ospiti.



"Un progetto che nasce dagli albergatori, colonna vertebrale del turismo riminese – aggiunge Corrado Della Vista, Presidente di Conflavoro Rimini – e, ancora una volta, questo territorio sarà esempio per il resto d'Italia. C'è voglia di fare, di mettersi in gioco, di promuovere servizi al turista al passo con i tempi per adeguare l'offerta di questa splendida terra".