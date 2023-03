'Tori e Lokita' in prima visione al cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:38 - 13 Marzo 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 14 e mercoledì 15 marzo è in programma, in prima visione, il nuovo film di Luc e Jean-Pierre Dardenne, autori di film apprezzati e pluripremiati come "Rosetta", "L'enfant" e "Il ragazzo con la bicicletta", Tori e Lokita interpretato da Mbundu Joely, Pablo Schils, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts e Nadège Ouedraogo. Il film ha vinto il Premio Speciale del 75° anniversario al Festival di Cannes 2022.

Lokita è una ragazza che, nell'arrivo in Europa, ha incontrato un bambino, Tori. I due sono diventati di fatto, pur provenendo l'una dal Camerun e l'altro dal Benin, fratello e sorella. Per la legge del Belgio però devono poterlo dimostrare e, non riuscendovi, il lato peggiore della vita è in loro attesa. I fratelli Dardenne raccontano una fratellanza apparentemente impossibile perché non dettata dal sangue ma dalla vicinanza affettiva e dal comune bisogno, semplificando lo stile ma senza rinunciare al loro umanesimo integrale.

Proiezioni martedì 14 marzo, ore 21, mercoledì 15 marzo ore 17, ore 19 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano). Biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club.