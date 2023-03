Erbetta (Fi) 'Metromare è terra di conquista di spacciatori e delinquenti'

Attualità

Riccione

| 11:30 - 13 Marzo 2023

La droga sequestrata.

Sabato è stato arrestato a Riccione un 26enne sorprso con quattro panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. L'arresto è avvenuto nei pressi del Metromare. Il coordinatore commissario di Forza Italia di Rimini Mario Erbetta in una nota afferma di come la presenza di spacciatori nella zona del Metromare non sia, purtroppo, una novità. "Da tre anni denuncio ormai" dice Erbetta nella nota stampa "quello che ora è diventato palese anche a chi non voleva vedere per non infangare l'opera tanto contestata dall'opposizione e tanto voluta dal ex sindaco Gnassi: il Metromare è terra di conquista di spacciatori e delinquenti."

Nel messaggio Erbetta racconta anche di aver raccolto "la paura degli autisti che sanno tutto ma temendo della loro incolumità non intervenivano come anche del fatto che dopo le 21.00 i controllori si badano bene dal salire sul metromare memori dell'accoltellamento delle due colleghe di due estati fa sulla linea 11. Insomma nonostante tutti sapevano tutto, essendoci una centrale operativa che controlla tutte le telecamere sia alle fermate che sul tragitto, nessuno oltre alla mia persona ha avuto il coraggio di dire che specialmente di notte il metromare e terra di balordi e spacciatori." dice ancora Mario Erbetta.



"Non si può più far finta di nulla" dice Erbetta "e le giustificazioni che ho letto sulla stampa dall'Assessore Magrini non mi convincono. Non mi convincono perchè ancora ad oggi nessun controllo costante notturno è mai stato effettuato ne dalla Polizia Municipale di Rimini ne dalle altre Forze dell'Ordine".



Erbetta afferma che controlli di giorno e senza unità cinofile "non servono a nulla. Invece un serio e quotidiano controllo coordinato tra le unità cinofile presenti nelle varie forze dell'ordine porterebbe a ripulire il degrado presente lungo tutta la linea, perchè non è un problema di alcune fermate come quella di Miramare o Riccione."





"E' ora che questa amministrazione comunale prenda coscienza che i riminesi e i turisti che arriveranno questa estate hanno bisogno di sicurezza nel centro storico come sul lungomare e specialmente sui mezzi di trasporto principali come il Metromare e la linea 11 e metta in campo tutte le forze possibili in coordinamento con il Prefetto e le altre forze dell'Ordine. Come Coordinatore Commissario di Forza Italia della città di Rimini chiederò ai nostri Parlamentari di zona di porre la questione di sicurezza del Metromare mediante un'interrogazione al Ministro degli Interni." conclude la nota.