Cronaca

Rimini

| 11:11 - 13 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

A spasso vicino ad una discoteca con ecstasy, cocaina ed hashish in tasca. Un 27enne è stato arrestato in flagranza domenica pomeriggio a Rimini dai Carabinieri. Addosso il giovane aveva 18 dosi di ecstasy (2,2 grammi), 10 dosi di cocaina (3 grammi) e 2.30 grammi di hashish. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Verrà processato per direttissima.