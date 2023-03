E' scomparso Renzo Manaresi, consigliere comunale e fondatore di Famija Arciunesa

Attualità

Riccione

| 11:01 - 13 Marzo 2023

Renzo Manaresi.

La città di Riccione piange la scomparsa, avvenuta domenica 12 marzo all'età di 83 anni, di Renzo Manaresi. Ex consigliere comunale e fondatore, oltre che a lungo presidente, di Famija Arciunesa, "Renzo Manaresi - dice la sindaca Daniela Angelini - era un uomo profondamente innamorato della nostra Riccione. Si era impegnato nella politica e nell'associazionismo sempre con l'obiettivo di fare il bene del prossimo. Riccione perde una persona buona e generosa".



Nato il 22 maggio del 1939 all'Aiuto materno di Rimini, presto orfano, aveva vissuto gli anni della guerra con la nonna e gli zii nella casa di famiglia di via Nazario Sauro a Riccione. Sin da giovanissimo Manaresi aveva lavorato per delle scuole guida fino a fondarne una propria. Tra le sue passioni c'erano soprattutto il mare, oltre alla propria città e i propri cari.



Dal 1992 al 2001 era stato presidente di Famija Arciunesa, associazione di cui era stato cofondatore nel 1980. "Un grande abbraccio ai suoi cari nel ricordo di un riccionese che ha voluto un gran bene alla sua città. Grazie. Ciao Renzo", si legge sul profilo Facebook di Famija Arciunesa.



Manaresi aveva ricoperto la carica di consigliere comunale durante la giunta guidata dal sindaco Daniele Imola dal 1999 al 2004.