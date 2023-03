Riccione, cambia la viabilità al Villaggio Papini: due sensi unici ed un divieto di sosta

Attualità

Riccione

| 10:42 - 13 Marzo 2023

Novità per la viabilità del quartiere Villaggio Papini: istituito il senso unico di marcia nei viali Chianciano e Orbetello e il divieto di sosta sul lato mare di viale Chianciano. A seguito dei lavori di rifacimento e messa a norma dei marciapiedi lungo i viali Fiesole, Chianciano e Viareggio, che sono stati allargati o in alcuni casi creati, la dimensione della carreggiata di viale Chianciano è stata ridotta, comportando alcuni disagi. Il problema era stato segnalato anche dai residenti del Villaggio Papini durante l'incontro (#riccionepartecipa) con la giunta comunale lo scorso gennaio. L'ufficio viabilità del Comune di Riccione, che fa parte del settore Lavori pubblici, ha valutato come opportuna la modifica della circolazione stradale istituendo due sensi unici e un divieto di sosta.



Ecco cosa cambia nel dettaglio. Viene istituito il senso unico di circolazione (con direzione di marcia consentita Cattolica-Rimini) sul viale Chianciano nel tratto compreso fra viale Viareggio e viale Orbetello. E viene istituito il senso unico di circolazione (con direzione di marcia consentita mare-monte) su viale Orbetello nel tratto compreso fra viale Chianciano e viale Volterra. Infine, viene istituito il divieto di sosta su tutte le 24 ore della giornata sul lato mare di viale Chianciano nel tratto compreso fra viale Viareggio e viale Maremma.