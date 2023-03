Alle Origini dell'Umano, tre incontri al Museo della Regina di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 10:16 - 13 Marzo 2023

Immagine di repertorio.



Il Museo della Regina di Cattolica organizza un ciclo di tre incontri sul tema dell'evoluzione umana attraverso una prospettiva di ampio respiro che, grazie ai contributi della paleoantropologia, dell'archeologia e della genetica, intende esplorare i complessi e diversi percorsi che ci hanno portato a diventare umani.



Tre illustri studiosi ci condurranno nel tempo profondo in cui ha avuto origine la nostra specie. In particolare, durante il primo incontro, sabato 18 marzo alle ore 17.00, Giorgio Manzi (Sapienza Università di Roma) ripercorrerà le più importanti scoperte che hanno permesso di comprendere la genesi e l'evoluzione della biodiversità umana a partire dallo studio delle ossa fossili, dei manufatti, dei siti preistorici e dei dati di biologia molecolare.



Nel secondo incontro, sabato 25 marzo alle ore 17.00, Guido Barbujani (Università degli Studi di Ferarra), a partire dalla sua più recente pubblicazione, si concentrerà sul contributo che, negli ultimi trent'anni, lo studio del DNA umano antico e moderno ha apportato alla comprensione dell'evoluzione umana, consentendo anche di procedere alla ricostruzione delle sembianze dei nostri antenati.



Infine, domenica 2 aprile alle ore 17.00, Stefano Benazzi (Università degli Studi di Bologna) approfondirà il Nenanderthal e le ricerche che in questi ultimi anni hanno stravolto le conoscenze di questa specie, inizialmente considerata come rozza e scarsamente evoluta. Proprio per questo, le cause che hanno portato alla sua estinzione continuano ad essere materia di dibattito e ad attrarre l'attenzione del pubblico non specialista.