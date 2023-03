Auto abbandonate e rifiuti di ogni tipo: Forestale bonifica via Maceri

Cronaca

Rimini

| 09:35 - 13 Marzo 2023

Alcuni dei rifiuti abbandonati.

Pneumatici, auto, rifiuti di tutti i tipi: i Carabinieri della Forestale di Rimini 'ripuliscono' via Maceri.

Dopo vigilianza e controlli specifici ed in sinergia con gli uffici comunali, i militari hanno bonificato un'intera area del comune. La zona nei pressi di via Maceri incrocia con diverse vie 'cieche' che si prestano all'abbandono illecito di rifiuti. I Carabinieri hanno prelevato ed avviato allo smaltimento due container colmi di rifiuti, pneumatici fuori uso e 9 auto abbandonate. In alcuni casi è stato possibile risalire alla paternità degli abbandoni illegali multando i responsabili per circa 12mila euro. La zona è stata ripristinata così come era circa due anni fa.



"Si ricorda ancora una volta" si legge nella nota dell'Arma "che i rifiuti vanno conferiti nei centri dedicati al loro recupero o smaltimento e che il Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006) prevede pesanti sanzioni per tutte le condotte che possano mettere a rischio le matrici ambientali e la salute dei cittadini."