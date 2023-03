Double You, Neja e Ice Mc a Rimini per 'Frontemare Festival Live Dance '90'

Eventi

Rimini

| 09:02 - 13 Marzo 2023

"Please don't go", "Restless", "Think About The Way", sono solo alcuni dei brani che ci riportano di prepotenza negli anni '90. Brani dance indimenticabili ed artisti che hanno segnato il costume e la musica di quel periodo e del futuro. Double You, Ice-mc e Neja saranno protagonisti di una serata speciale a Rimini. Reunion Super Star anni '90 andrà in scena sabato 18 marzo al Frontemare di Rimini. Il Frontemare Festival Live Dance '90 ospita tre protagonisti di un periodo innovativo della Dance mondiale, che ha segnato la musica e il divertimento dagli anni '90 in poi.

Nel 1992 esce il primo singolo di Double You, “Please Don’t Go” che si aggiudica il disco d’oro con 3milioni di copie vendute. Poco dopo esce “We All Need” che diventa immediatamente una hit portandolo a diventare l’artista dance più famoso del mondo.

Ice Mc è un rapper britannico di musica hip house e eurodance.

Nel 1994 uscì il suo album “Ice’n’Green”, il quale scaló le classifiche mondiali.

Neja nel 1998 ha pubblicato "Restless" che è diventato subito una hit confermando l'artista a livello internazionale.

Una serata imperdibile non solo per una cena speciale e per ricordare gli anni '90 e il ruolo pioneristico della musica dance, ma anche per ascoltare successi senza tempo che, a distanza di qualche decennio, sono ancora attualissimi ed in grado di far ballare il pubblico.

La cena inizierà alle 20.30. Fino a tarda notte si ballerà con il djset di Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce.

