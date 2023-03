Calcio Prima, pareggio nel derby Riccione-Asar (1-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 19:20 - 12 Marzo 2023



Finisce in parità un derby tiratissimo che non ha avuto soste per tutta la durata dell'incontro. Occasione per Dragoni al1', conclusione di poco alta sopra ta traversa. Risponde al 2' Dituri (A) che fallisce una gran palla goal a tu per tu con il portiere. All'11' punizione dalla trequarti, Gueye respinge di testa il traversone che finisce sui piedi di Sogos a cinque metri dalla linea di porta ed è un gioco da ragazzi battere Masini, Asar in vantaggio.

Il Riccione reagisce ed ha al 18' la palla per pareggiare i conti ma N'Dao cicca clamorosamente con Mauri in uscita e sfera che va in out. La pressione dei padroni di casa aumenta e due ottime conclusioni di Brisigotti mettono in risalto le qualità di Mauri. Nel secondo tempo è un assalto a Forte Apache, altre due grandi parate di Mauri ad inizio ripresa che capitola solo al 65'; Fantini strappa a fondo campo il pallone dai piedi ad un difensore per poi entrare in area e servire un assist d'oro sui piedi di Ioli che dagli undici metri piazza la palla sotto la traversa.

Sulle ali dell'entusiasmo il Riccione sfiora il raddoppio in più occasioni ma Mauri, il migliore dell'Asar, risulta insuperabile. Addirittura i tigrotti sfiorano il colpaccio al 91' con Alberto, la sua conclusione sfiora il palo.

A fine gara un brindisi beneaugurante in onore del neo presidente Loris Borgognoni e del vice presidente PierPaolo Pierantoni a sugellare una bella giornata di sport.



Riccione; Masini, Bencivenga, Alberelli, Gueye dall'81' Capriotti, Fini dal 46' Ingrosso, Ioli, Olivieri dal 46' Fantini, N'Dao, Amati dal 73' Bastianelli, Brisigotti, Dragoni. A disposizione; Amati A.. Lotti, Imola, Colonna, Magrotti. All. Iencinella.



A.S.A.R.; Mauri, Ricci, Angelini, Fantini, Bologna, Abati, Dituri dal 59' Zanni, D'Adam0 dal 70' Broccoli, Alberto, Marchionna, Sogos dall' 89' Bin. A disposizione; Marcaccini; Tontini, Gazzosi, Sisti, Ciavatta, Sanchi. All. Pellegrino.



Reti; 11' Sogos (A), 65' Ioli (R).