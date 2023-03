Calcio RSM, si infiamma la corsa play-off con otto squadre in cinque punti

Sport

Repubblica San Marino

| 18:50 - 12 Marzo 2023

Ritrova il successo il Tre Fiori, che aggancia La Fiorita al terzo posto e concorre a rendere palpitante la corsa ai play-off. Il successo per 2-0 ai danni della Folgore, infatti, coinvolge a pieno titolo anche la squadra di Lepri nella lotta per evitare gli ultimi quattro posti della classifica. Pur settimi, i Giallorossoneri hanno appena cinque punti di margine sulla prima delle escluse e – rispetto a buona parte delle squadre che precedono – una partita in più. La sfida al Tre Fiori di oggi non sarà ricordata per lo spettacolo, nonostante sia di pregevole fattura la rete di Tall – che al 14’ apre le marcature su assist di Tommaso Bernardi. L’omonimo Marco, sponda Folgore, va ad un passo dal pareggio all’ora di gioco, quando si libera dalla marcatura sul secondo palo per girare col mancino il corner di Sartori. La traversa salva Semprini, poi graziato dall’imprecisione di Mami in tap-in. I Gialloblù versavano già in inferiorità numerica per l’espulsione di Savino al 51’, rischiando però poco o nulla fino all’89’, quando Tall raddoppia e chiude l’incontro. Giudicato regolare il pressing su Sottile, che porta l’attaccante a rubare palla all’ultimo uomo e saltare il portiere prima di chiudere i conti.







Con lo stesso punteggio il Faetano ottiene una meritata, quanto preziosa vittoria sul Pennarossa. C’è lavoro fin dalle prime battute per Simone Benedettini, che all’8’ deve superarsi per negare il gol da cineteca a Ferrario – coordinatosi in rovesciata al limite dell’area. L’omologo Porcellini è puntuale in uscita sui piedi di Stefanelli, che ci prova di testa al 39’. È però il Faetano a farsi preferire ed a sfiorare il gol con Pini e Mema prima della fine di un primo tempo a reti inviolate. Sarà solo quella del Pennarossa a scuotersi nella ripresa, nonostante il primo a provarci sia Alessandro Conti. I Gialloblù fanno le prove del vantaggio con Pini in due circostanze, salvo sbloccarla al 66’ con Terenzi: l’esterno sammarinese è il più lesto a fiondarsi su un traversone radente di Pini, inavvertitamente prolungato da Vittori. Sinistro sottomisura e vantaggio per il Faetano. Pennarossa chiamato alla reazione, ma impreciso nelle due circostanze in cui Stefanelli e Battiata arrivano a colpire. Così in pieno recupero Composto si divora il punto del raddoppio, che sfoga dai piedi di Mema. Ma solo dopo una punizione dal limite di Mantovani, fuori di un soffio al 90’+4’. Pochi secondi più tardi Pini recupera palla a centrocampo ed apre su Mema, che converge sul destro per infilare Benedettini all’angolino e sigillare la vittoria che permette al Faetano di agganciare Fiorentino e Murata a quota 20 punti. Insufficienti per accedere ai play-off, che sono due punti più su.





Dove peraltro troviamo il Pennarossa, ma anche Juvenes-Dogana e San Giovanni, che si sono affrontate oggi pomeriggio ad Acquaviva. Incontro delicato, approcciato col giusto piglio dalle due squadre. Benedetti impegna De Angelis in avvio, De Biagi – sul lato opposto – supera invece Gentilini con l’esterno, ma il suo destro si infrange sul palo. La sensazione è che entrambe le formazioni possano segnare da un momento all’altro, ma all’intervallo è 0-0. Anche per merito dello straordinario riflesso di De Angelis su Benedetti, esattamente alla mezz’ora. Sullo sviluppo dell’azione la Juvenes-Dogana reclama un calcio di rigore, ma l’arbitro lascia giocare. Gli uomini di Amati si fanno pericolosi in altre tre occasioni con Stella, rischiando grosso al 43’ quando l’improvvida uscita di Gentilini stava per favorire la conclusione a porta vuota di Nicola Sartini. Nella ripresa la Juvenes-Dogana trova il gol da tre punti al primo affondo, scaturito da un’invenzione di Merli – subentrato nella ripresa. Illuminante il pallone per Stella, bravo a tenere a distanza il marcatore ed a girarsi in area per freddare De Angelis. Il San Giovanni risponde con le conclusioni mancine di Nicola Sartini e Bruma, che esaltano i riflessi di Gentilini. La miglior opportunità si concretizza però sul piede sinistro di Kevin Lisi, bravo a mettere giù di petto tra due, ma impreciso nella stoccata affrettata davanti a Gentilini. Fondamentale vittoria per la Juvenes-Dogana, che aggancia in un colpo solo Pennarossa e San Giovanni.