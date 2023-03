Basket D, i Tigers riprendono a ruggire: Podenzano sconfitto

Sport

VillaVerucchio

| 18:39 - 12 Marzo 2023

Filippo Guiducci (Foto Sgroi).

Recuperano due giocatori (S. Buo e T. Guiducci) ma perdono capitan Zannoni (influenzato) e Saliou (indisponibile): non è certo un periodo facile per Fast Coffee Villanova Tigers. Le Tigri biancoverdi, reduci da due sconfitte consecutive, ritrovano però “garra” e ritmi, alzano il muro difensivo e grazie ad un ottimo rapporto minuti-punti della panchina, colgono un corroborante successo su Podenzano che li proietta nuovamente al comando della classifica, a braccetto di Granarolo e Audace Bombers.

Il play-guardia S. Buo entra subito in quintetto, al fianco di Mazzotti (oggi capitano): suoi i primi due punti biancoverdi. Il potente Petrov e M. Rigoni sono due spine nel fianco per i Tigers, che rispondono con Bomba e ancora S. Buo (tripla). Quando anche Polverelli va a referto, i Tigers sono avanti (13-10) ma Podenzano tramuta in oro ogni pallone e chiude avanti il primo periodo: 17-22.

I ritmi troppo compassati favoriscono gli ospiti. Bomba con un gioco da tre, la tripla di Mazzotti e la velocità di Federico Guiducci cercano di scuotere i Tigers. 6 punti consecutivi di Bomba rimettono avanti i biancoverdi (29-24) e Podenzano si rifugia in time out. Il “minuto” paga, minibreak di 5-0 e gli emiliani impattano con Petrov (29-29) che subito dopo però commette il terzo fallo. I Tigers sprecano troppo dalla lunetta (11/23 alla fine), Podenzano va al riposo lungo avanti 30-31.

Le “Tigri” rientrano dagli spogliatoi con un’altra faccia. Si continua a sprecare dalla linea della carità, ma intensità e difesa sono di tutt’altro ritmo e i risultati si vedono. 4 punti a fila di Bollini (ottimo il suo quarto) danno il là, il gioco a due Mazzotti-Polverelli regala il 40-31 a 4”51. Il centro restituisce l’assist a A. Buo in un’azione da applausi, T. Guiducci stoppa, la tripla del fratello Filippo vale il 53-36. Appena 5 i punti concessi a Podenzano.

Bomba continua a segnare, dall’altra parte galli e M. Rigoni non si danno per vinti. L’appoggio di Polverelli regala il +20 ai padroni di casa (59-39) a 7”00. La tripla di Filippo spinge in zona sicurezza i Tigers (62-41), L’arresto e tiro di T. Guiducci è basket d’altri tempi, e costringe Podenzano al timeout (64-44 a 4”4). Alessandrini ci prova. M. Rigoni e Petrov rendono meno ampio il divario ma la partita è in ghiaccio, la tripla di Bomba la sigilla. 67-55 per i padroni di casa tra gli applausi del numeroso e festante pubblico della Tigers Arena.



IL COACH "La svolta decisiva è arrivata nel terzo periodo: si è alza l’intensità di gioco e l’aggressività difensiva ci ha permesso a Mazzotti e compagni di dare il break, riuscendo a trovare diverse soluzioni in transizione. – commenta il coach delle Tigri, Michele Amadori - L’ultimo quarto abbiamo gestito bene il vantaggio, trovando punti anche dalla panchina con i fratelli Filippo e Tommaso Guiducci, micidiali dalla lunga distanza.

Questo risultato è molto importante per il morale, siamo rimasti uniti e a livello difensivo abbiamo fatto il salto di qualità, in una partita non semplice e soprattutto senza ‘Shaq’ Zannoni, nostro leader offensivo. I ragazzi avevano le facce giuste, avevano tanta voglia di rivalsa e hanno mostrato grande carattere.

Sono contento perché usciamo finalmente da un periodo difficile, e lo facciamo sia con una vittoria sia con una bella prestazione”.



Tabellino

Fast Coffee Villanova Tigers - Podenzano Basket 67-55



Fast Coffee Villanova Tigers: Mazzotti 3, Polverelli 15, S. Buo 5, Fe. Guiducci, Bomba 24, T. Guiducci 4, A. Buo A. 6, Fi. Guiducci 6, Bollini 4, Campidelli. All. Michele Amadori.



Podenzano Basket: Fermi 3, M. Rigoni 23, Petrov 14, F. Rigoni 1, Fumi 2, Galli 9, Stecconi, Alessandrini 3, Coppeta. All: Andrea Locardi.



Arbitri: Medici - Poluzzi



Parziali: 17-22; 30-31; 53-36