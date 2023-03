Calcio D, Sammaurese sconfitta in rimonta dal Prato 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:17 - 12 Marzo 2023

Sconfitta sul campo del Prato per la Sammaurese. Avvio carico dei toscani, che al 7′ scheggiano la traversa e poi alla mezz’ora costringono al miracolo Piretro, prodigioso sull’incursione di Soldani. I nostri cercano di reagire, tuttavia il finale di frazione è in crescendo ancora per la compagine rivale, che chiama di nuovo in causa Piretro, abile in uscita.



Avvio di ripresa che lancia invece i romagnoli, sornioni nel primo tempo e letali dopo l’intervallo. Al 54′ Bonandi scodella al centro un pallone insidioso, fallo di mano di giocatore rivale e, sul conseguente calcio di rigore, bomber Merlonghi non perdona insaccando il vantaggio. Il Prato non ci sta, tuttavia il colpo di testa di Diallo non trova la porta e poi Piretro salva su Renzi. Il goal del pari però è nell’aria e arriva al 74′, quando il numero 9 di casa Diallo insacca un bolide appena entrato in area. Il pareggio parrebbe giusto, ma nel finale arriva la beffa con il colpo di testa di Cela che regala i tre punti al Prato. Peccato. Testa alla prossima, al Macrelli arriverà la capolista Giana Erminio.



Il tabellino

PRATO-SAMMAURESE 2-1

Prato: Bertini; Nizzoli, Colombini, Sciannamè; Aprili, Soldani (14’s.t. Renzi), Trovade, Nicoli; Ciccone (14’s.t. Cela), Mobilio (43’s.t. Cecchi); Diallo (45’s.t. Kouassi). A disp.: Falsettini, Campaner, Ba, Del Rosso, Petronelli. All. Brando.

Sammaurese: Piretro; Masini, Benedetti, Manfroni (19’s.t. Zaghini) Bolognesi (31’s.t. Grbic); Casadio (41’s.t. Bonandi), Gaiola, Haruna; Bonandi (41’s.t. Cremonini), Merlonghi, Barbatosta (45’s.t. Grassi). A disposizione: Zavatti, Sami, Vallocchia., Misuraca. All.: Martini.

Arbitro: Liotta Antonio di Castellammare di Stabia. Assistenti: Liotta Riccardo di San Dona’ di Piave e Fortugno di Mestre.

Reti: 8’s.t. Merlonghi (rigore), 28’ Diallo, 40’ Cela

Note: ammoniti Haruna (41’p.t.), Mobilio (7’s.t.), Soldani (10’s.t.), Colombini (17’s.t.), Benedetti (23’s.t.), Trovade (25’s.t.), Cela (36’s.t.), Aprili (39’s.t.), Angoli: 6-3. Recupero: 3’p.t.; 5’s.t.