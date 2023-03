Franco Nero sbarca a Riccione: la serata evento al Cinepalace con l'attore e regista italiano

Attualità

Riccione

| 13:04 - 12 Marzo 2023

Foto Ballante.

Il 9 marzo, il Cinepalace di Riccione ha ospitato un evento molto speciale: l'attore e regista Franco Nero ha presentato il suo ultimo film, "L'uomo che Disegnò Dio". Giunto al cinema, Nero è stato accolto da una folla di fan entusiasti che gli hanno chiesto autografi e selfie. In seguito, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti con simpatia e professionalità.



Il regista ha descritto il suo nuovo film come un'opera impegnativa, ma anche come un capolavoro, che ha ricevuto dieci minuti di applausi al Festival del Cinema di Torino. Oltre a Nero, il film vanta la presenza di altri grandi attori stranieri e italiani, come Massimo Ranieri e Stefania Rocca.



Dopo l'intervista con i giornalisti, Massimiliano Giometti, proprietario del cinema, ha accompagnato Nero nella sala dove il film veniva proiettato. Qui, l'attore ha salutato il pubblico e ha risposto alle domande sul film e sulla sua carriera di attore. Nero ha sottolineato di aver lavorato in trentacinque paesi diversi, di aver interpretato l'eroe di diverse nazioni e di aver recitato in oltre 240 film.



Nero ha inoltre anticipato che il suo prossimo film, "L'Esorcista del Papa", uscirà il 13 aprile. L'evento al Cinepalace di Riccione è stato un'occasione unica per i fan dell'attore di incontrarlo di persona e di scoprire il suo ultimo lavoro cinematografico. Ballante