Concessioni balneari: il Comune si prepara per attivare le gare pubbliche

Attualità

Rimini

| 12:56 - 12 Marzo 2023

Il Comune di Rimini sta lavorando per attivare le gare pubbliche per le concessioni balneari, in vista della scadenza di tutte le licenze al 31 dicembre. La Direttiva Bolkestein vieta il rinnovo automatico delle concessioni e il Consiglio di Stato ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2023, nonostante il recente Decreto Milleproproghe abbia posticipato la scadenza al 2024 con possibilità di ulteriore anno. Il Comune ha censito le concessioni e le ha incrociate con il Piano spiaggia per definire le licenze che andranno a gara, con l'obiettivo di concludere entro la fine dell'anno. Il Comune sta aspettando i decreti attuativi del Milleproroghe per attivare le gare pubbliche e deve creare le giuste condizioni senza mai creare interruzione nei servizi di spiaggia.