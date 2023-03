Volley B, PromoPharma: con Legnago missione compiuta (3-0)

Sport

Rimini

| 12:23 - 12 Marzo 2023

La partita di sabato scorso al Pala Casadei era una di quelle da non sbagliare e la PromoPharma non l’ha sbagliata pur presentandosi sul parquet a ranghi ampiamente incompleti. La vittoria per 3 a 0 contro il fanalino di coda Legnago tiene vive le speranze di salvezza a sette partite dal termine della stagione. E’ stato un match nervoso, forse non bellissimo ma la posta in gioco era alta soprattutto per i padroni di casa. Una partita difficile, giocata dando il massimo da parte di tutti quanti i giocatori a disposizione di coach Mascetti. Con una nota di merito per chi di solito siede in panchina e si è ben comportato nel dover giocare da titolare.



Cronaca. La PromoPharma si presenta ai nastri di partenza di una partita da vincere assolutamente per continuare a sperare nella salvezza senza l’opposto titolare Paganelli, il secondo palleggiatore Cicconi ed Elia Lazzarini, uno dei centrali. Kiva c’è ma con un solo allenamento settimanale alle spalle siede in panchina. Il centrale Caselli gioca, pur se a corto di allenamenti. La squadra è dunque cortissima e in panchina si siedono solo in tre: Kiva e i giovani Conti e Carigi. La prima parte del primo set vede una PromoPharma in cerca dei propri equilibri inseguire i veneti fino a raggiungerli sul 12 pari. Benvenuti, l’unica banda titolare superstite, attacca con ottime percentuali ma il punteggio resta in bilico fino al 22 pari quando due errori consecutivi degli ospiti regalano il 24/22 ai titani. Il set lo chiude un muro di Bernardi (25/22). La seconda frazione di gioco inizia bene per i padroni di casa (6/3) che allungano nel punteggio grazie a una buona applicazione in difesa e a diverse belle giocate di Ricci che porta a casa anche due ace sporchi. Sul 24/17 è un errore in attacco del Legnago, falloso per tutta la partita, a chiudere il parziale (25/17). Nella terza ripresa di gioco i titani mettono il muso avanti (7/4) ma qualche attacco di troppo si spegne sul muro avversario e subiscono il ritorno degli avversari (11/12). Un paio di ace di Kiva, subentrato a Bacciocchi, rimette in carreggiata la PromoPharma che allunga ancora una volta (20/16) e chiude in scioltezza partita e set (25/17).



Il tabellino

PromoPharma San Marino - Pluvitech Legnago 3 a 0

PromoPharma. Benvenuti 15, Caselli 5, Bacciocchi 4, Ricci 15, Bernardi 5, Rondelli, Morelli (L), Kiva 4. N.E.: Carigi, Conti. Ace 5. Battute Errore 4. Muri punto 4. All. Stefano Mascetti.

Legnago. P. Vicentini 2, Cogo 10, Bernardinello, Migliorin 13, Bissoli 4, Botez 6, Montecchiari (L), Baratto 4, Murari 2, Ghedini, F. Vicentini. N.E.: Valle. Ace 1. Battute Errore 8. Muri punto 7. All. Roberto Vicentini.

Arbitri: Federica Tosti (1°) e Francesco Sacrini (2°).

Parziali: 25/22 25/17 25/17).

Durata set: 25m, 24m, 23m.



Classifica. Gabbiano Mantova 57, Arredopark Sommacampagna 41, Querzoli Forlì 38, Kema Asola 33, Viadana Volley 32, Ama San Martino in Rio 32, Sab Group Rubicone 29, Volley Montichiari 28, Kerakoll Sassuolo 26, Planet Group Spezzanese 24, Pietro Pezzi Ravenna 23, PromoPharma 20, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Querzoli Forlì - PromoPharma San Marino. Sabato18 marzo ore 18 a Forlì.



Serie D femm./Girone E. Viserba Volley – Titan Services 0 a 3 (17/25 25/27 20/25). Sempre sabato, bella vittoria della Titan Services che si è imposta 3 a 0 sul parquet del Viserba, una diretta concorrente alla salvezza. “Una parita importante da vincere e che siamo riusciti a portare a casa senza Rebecca Filippi, Aurora Lazzari e la palleggiatrice Camilla Casadei. – Sottolinea subito coach Wilson Renzi. - Siamo partite molto contratte ma un buon turno di servizio di Arianna Menicucci ha messo in difficoltà le avversarie e noi siamo riuscite a contrattaccare bene con Arianna Ricciotti. Nel secondo set abbiamo ricominciato in maniera disordinata ma siamo rimaste sopra nel punteggio. Sul 24/21 per noi sono state brave le viserbesi a difendere su due attacchi della nostra Tura. Sul 24 pari siamo riuscite a reagire e a portare a casa il set. Nel terzo non siamo state lucidissime, sbagliando anche sei battute, siamo andate in difficoltà in costruzione ma siamo state brave a riprenderci. Il risultato è buono. Peccato che in partita non riusciamo a esprimerci come in allenamento quando giochiamo più sciolte”.



Titan Services. Tura 12, Ghinelli 12, Menicucci 4, Esposito 2, Bernardi 2, Rossi 1, Pasolini (L), Ricciotti 14. N.E.: Valentini, Bizzocchi, Beccari. All. Wilson Renzi.



Classifica. Portuali Ravenna 49, Figurella Rimini 43, Fulgur Bagnacavallo 43, Idea Volley Santarcangelo 34, Fenix Faenza 32, Longiano Volley 32, Junior Coriano 30, Unica Volley Rimini 24, Teodora Ravenna 15, Stella Rimini 15, Titan Services 15, Viserba Volley 10, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services – Teodora Ravenna. Sabato18 marzo alle 18.30 a Serravalle.