Basket B femminile, la Ren-Auto si sblocca nel derby di Forlì (56-57)

Sport

Rimini

| 12:19 - 12 Marzo 2023





La Ren-Auto di coach Andrea Maghelli va a vincere il derby contro la Libertas Forlì al Pala Romiti e si toglie la proverbiale scimmia dalla spalla: al termine di 40' molto combattuti le rosanero prevalgono di una sola lunghezza e possono finalmente festeggiare la prima vittoria della poule playoff.

Dopo la palla a due è la Ren-Auto a partire meglio, ma le padrone di casa rimontano e chiudono il primo quarto avanti di quattro sul 16-12.

Dalla seconda frazione in poi è l'Happy a dettare il ritmo e a mantenersi quasi sempre in testa in una partita caratterizzata comunque da strappi, più che da una leadership consolidata di una delle due squadre.

Da sottolineare l'impatto di Agnese Tiraferri, classe 2004, decisiva con le sue quattro triple contro la zona 2-3 che Forlì utilizza per tutti i 40'.

Se la difesa delle padrone di casa ha il merito di chiudere l'area e di impedire alla Ren-Auto di giocare profondo, le rosanero chiudono la via del proprio canestro con energia ed aggressività e quello che ne esce è una partita dal punteggio piuttosto basso.

Nel finale la Libertas recupera un paio di possessi e torna avanti a meno di 1' dalla sirena, ma ancora Tiraferri, questa volta con un bell'arresto e tiro dopo una finta, dà il vantaggio alle rosanero.

Forlì sbaglia il primo tentativo di sorpasso, commette immediatamente fallo e sbaglia nuovamente a pochi secondi dalla fine, dopo uno 0/2 di Renzi dalla lunetta. La Ren-Auto può finalmente festeggiare, finisce 56-57.



IL COACH "Non era facile vincere contro una squadra in fiducia che ci ha fatto 40' di zona 2-3 - commenta coach Maghelli -, anche perché noi al contrario veniamo da un periodo difficile. Le ragazze sono state concentrate, hanno ridotto gli errori banali e fatto buone scelte nella maggior parte dei casi. La loro difesa molto chiusa non ci ha permesso di giocare in velocità come al solito, ma abbiamo preso molti rimbalzi in attacco che ci hanno concesso secondi tiri. Nel finale avevo chiesto di non rischiare e di cercare giocate semplici, così abbiamo abbassato il ritmo e allungato i possessi e siamo state brave a portarla a casa".

La Ren-Auto tornerà in campo ad Anzola domenica 19 marzo alle ore 18 per il match con la Scuola Basket Samoggia.