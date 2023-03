Rimini, Futuro Verde presenta ‘Il treno della gente’ per raccontare la storia della ferrovia Rimini - San Marino

Attualità

Rimini

| 11:37 - 12 Marzo 2023

Trenino rimini - San Marino.

Lunedì 13 marzo 2023, alle ore 17.30, Futuro Verde A.P.S., in collaborazione con Gruppo Fermodellistico Riminese "Nicola Patella" e Associazione Treno Bianco Azzurro promuove un'iniziativa di assoluto prestigio in uno dei luoghi più suggestivi della città di Rimini, il Cinema Fulgor, il cinematografo dove il grande Federico Fellini ebbe occasione di vedere il suo primo film da giovanissimo.



L'occasione sarà quella della presentazione del volume "La ferrovia elettrica San Marino-Rimini. Storia, fotografie, documenti e aneddoti" (AIEP, San Marino, 2022) curato dalla stessa Associazione Treno Bianco Azzurro con un parterre di relatori di assoluto prestigio che va dai compilatori della raccolta documentaria di ATBA Giancarlo "Yuma" Terenzi e Alessandro Rattini a cui si aggiunge Gian Guido Turchi, autore del pionieristico volume "Rimini-San Marino in treno" da cui sono scaturiti l'intero corpus di studi successivi in materia e che ha avuto il merito di riaccendere passione e riflettori attorno al treno del Titano. Ad essi si aggiungono due "tecnici" come Emanuele Moretti e Massimiliano Marchetti che illumineranno il pubblico sulle attività condotte dal Governo sammarinese per il graduale recupero della linea ferroviaria, condotto grazie al supporto del Gruppo FS Italiane ed in particolar modo dalla Fondazione FS dell'ingegner Cantamessa e da Italferr.



A salutare partecipanti e relatori a nome dell'amministrazione comunale di Rimini, che ha concesso il suo patrocinio all'evento, sarà l'intervento di Chiara Bellini, vice sindaca di Rimini.



Al termine degli interventi sarà lasciato spazio ad eventuali interventi dal pubblico presente in sala.



Appuntamento alla sala Giulietta del Cinema Fulgor (Rimini, Corso d'Augusto 162) lunedì 13 marzo alle ore 17.30. Ingresso gratuito.