A Ospedaletto di Coriano inaugurata una panchina arancione dedicata alle donne

Attualità

Coriano

| 10:33 - 12 Marzo 2023

La panchina arancione a Ospedaletto.

Una nuova panchina arancione dedicate alla donne al parco Viganò di ospedaletto a Coriano. L’inaugurazione è avvenuta ieri pomeriggio con l’attrice Giulia Pont, il sindaco Gianluca Ugolini, l’assessore alle Pari Opportunità, vicesindaco Domenica Spinelli, la giunta comunale e la presidente del Consiglio Comunale, Giulia Santoni.



L’attrice Giulia Pont, presente in serata al Teatro CorTe con il monologo “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina” ha detto “ Oggi accade che le donne senza un compagno o una famiglia siano ancora sottoposte a pressioni sociali, pur avendo raggiunto una indipendenza economica e sociale indiscusse. Sembra assurdo ma sto lavorando nei miei spettacoli a tematiche diverse e una di queste riguarda proprio l’emancipazione femminile al giorno d’oggi”.



L’intervento della Pont alla cerimonia che ha visto tra gli altri la presenza del Sostituto Commissario di Polizia, Lucia Mantuano, dei Carabinieri della Stazione di Coriano e di alcune rappresentanti della associazione Rimini Rete Donna, è stato preceduto dai saluti di ringraziamento del sindaco Gianluca Ugolini. “ Invito ognuno di noi a dare valore e a riflettere sulla quotidianità dei nostri comportamenti nei confronti delle donne con cui viviamo, lavoriamo, e nei semplici gesti della nostra vita. Coriano è sempre presente quando occorre sensibilizzare le persone alla vicinanza verso le donne anche con iniziative come questa”.



“Il colore arancione è un inno alla vita, alla luce, al sole – ha aggiunto l’assessore alle Pari Opportunità, Domenica Spinelli - . Abbiamo cominciato dai parchi e posizioneremo altre panchine con una targa di ottone che ricorda il rispetto dovuto alle donne non solo per la ricorrenza di marzo ma anche in altre occasioni come la Giornata internazionale contro la violenza alle donne. L’ultima panchina è stata posizionata di fonte al municipio lo scorso novembre. Un rispetto che, non mi stancherà mai di ripetere, deve partire dalle giovani generazioni, dagli adulti del domani”.