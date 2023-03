Rumore autodromo Santamonica: cittadini chiedono risposte

Attualità

Misano Adriatico

| 09:12 - 12 Marzo 2023

Autodromo Santamonica: il rumore disturba la vita dei residenti.

Il rumore dell'autodromo Santamonica di Misano è diventato un vero problema per le zone residenziali circostanti, che ogni giorno per nove mesi devono sopportare un frastuono, costante che disturba la loro tranquillità e qualità della vita. Il Comune di Misano ha deciso di ascoltare le richieste dei cittadini e di fare qualcosa per risolvere il problema.



Tra le richieste dei cittadini ci sono la installazione di una centralina in zona Ca Andriano per rilevare il rumore dell'autodromo e l'installazione obbligatoria di silenziatori acustici sulle moto nelle giornate commerciali. Inoltre, i cittadini chiedono che venga creata una giornata cuscinetto a settimana per dare la possibilità alle famiglie di avere un giorno di pace e tranquillità, e che venga fissato un orario certo di pausa di un'ora dalle 13 alle 14 di tutti i giorni non sottoposti ad eventi particolari o in deroga oraria.



Gli abitanti chiedono anche maggiore trasparenza da parte del Comune riguardo alla gestione dell'autodromo, chiedendo una pagina sul sito del Comune dedicata all'autodromo con il calendario delle autorizzazioni, i risultati fonometrici di tutte le centraline, gli sforamenti e le sanzioni per garantire la massima trasparenza pubblica nella gestione dell'autodromo.



Infine, i cittadini chiedono di lavorare in sinergia con il Comune nella stesura del prossimo calendario dell'autodromo per garantire che le esigenze dei residenti siano prese in considerazione.



L'amministrazione di Misano è stata criticata per la sua inattività nel cercare di risolvere i problemi legati all'autodromo e per non aver mai esposto alla società Santamonica le problematiche o cercato di risolverle in modo concertante tra le parti. Il muretto tanto promesso nel verbale comunale del 2019 è rimasto solo una chimera, e il Sindaco sembra non fare nulla per far rispettare le promesse fatte ai cittadini.



In conclusione, il problema causato dal rumore dell'autodromo Santamonica sulle zone residenziali di Misano - spiega in una nota il comitato - è un problema che deve essere affrontato con urgenza dal Comune. I cittadini hanno espresso le loro richieste e sperano che l'amministrazione faccia finalmente qualcosa per migliorare la loro qualità della vita.