Rimini: vittima di violenza domestica trova la forza di denunciare il suo aggressore

Cronaca

Rimini

| 08:48 - 12 Marzo 2023

La vittima ha denunciato l'uomo alle forze dell'ordine.

Un 33enne originario della Basilicata, residente a Rimini è stato accusato di aver perpetrato abusi sessuali e violenza fisica contro la sua compagna 43enne riminese. La coppia aveva una relazione da otto anni ed aveva anche un figlio insieme. L'uomo era affetto da una gelosia morbosa e controllava ogni mossa della compagna, costringendola anche a videochiamate per controllare con chi fosse. La vittima ha denunciato l'uomo alle forze dell'ordine e si è allontanata da lui nel novembre 2022. Il giudice ha autorizzato il divieto di avvicinamento e il decreto di giudizio immediato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. L'udienza è stata fissata per il 15 giugno davanti al tribunale Collegiale di Rimini.