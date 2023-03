Rimini Calcio: il grande ritorno di Piscitella. Con lui Santini può tornare il re dei bomber

Sport

Rimini

| 07:22 - 12 Marzo 2023

Piscitella ARCHIVIO.



di Riccardo Giannini



Il recupero di Piscitella è la notizia del giorno in casa Rimini. Sfumato il suo approdo alla Fermana, era mestamente finito fuori rosa. "Rispolverato" e rimesso in lista, Piscitella contro il Pontedera è entrato in campo al 58' e ha cambiato letteralmente la partita, pur giocando da esterno puro e non da attaccante. Qualche minuto in cui ha messo il motore a regime, poi è partito con una serie di affondi e scatti che hanno costretto Somma al cambio, ma anche messo in grande difficoltà Marcandalli prima e Shiba poi, due giovani che finora sono stati protagonisti di un ottimo campionato, non gli ultimi arrivati in sostanza. Al Rimini mancava un giocatore che saltasse l'uomo con frequenza; poi i cross non sono sempre precisi, ma le occasioni sono arrivate comunque, perché il Pontedera, "aperto" con frequenza sul suo lato destro, è entrato in difficoltà. Tanti palloni "sporchi" si sono trasformati in occasioni, ma un paio di parate di Siano e qualche tiro fuori non ha premiato il forcing del Rimini, che comunque mette a bilancio il gol di testa di Vano.



Panchina dunque decisiva in tutti i sensi: Gaburro ha indovinato i cambi e la modifica dell'assetto tattico, ma rispetto al suo dirimpettaio Canzi ha potuto contare su tante alternative, nonostante due assenze pesanti, quelle di Panelli infortunato e Santini squalificato, oltre che il forfait di Matteo Rossetti. Canzi si è invece dovuto arrangiare fin dal principio, arretrando Benedetti a regista, spostando poi Perretta dalla sinistra al centro. Tuttavia il Pontedera è un'ottima squadra, con un'organizzazione di gioco superiore al Rimini e tanti giovani interessanti, anche se il talento scuola Napoli Cioffi ha sulla coscienza due gol sbagliati. Alla fine i migliori, tra i toscani, sono stati due "over", gli ex Riccardo Martinelli e Francesco Nicastro.



Alla fine è così giusto applaudire entrambe le formazioni, anche il Rimini, che ha messo in luce un ottimo regista: Sandri, tenuto un po' troppo nel congelatore nelle ultime partite da Gaburro. L'ex Torino ha anche effettuato un salvataggio provvidenziale su Mutton. Ha gamba e visione di gioco, deve solo acquistare più coraggio: quando cambia gioco con un lancio lungo, apre le difese. E Sandri lo sa fare. Bene anche Rosso, fermato solo da una grande parata di Siano. Con Mencagli che è pienamente recuperato dal punto di vista fisico, il Rimini ha finalmente ritrovato tante frecce all'arco del suo attacco. Ora tocca a Santini, con la Torres al rientro dopo la squalifica, mettere da parte gli affanni (e il nervosismo) di questa fase, tornando il bomber implacabile di inizio stagione. Con questo Piscitella a sparare palloni a più non posso nelle aree avversarie, abbiamo buone ragioni per ritenere che questo momento sia arrivato. La difesa della Torres è avvisata..