Tumori, 'diagnosi tempestive salvano le vite': sala gremita per il convegno al palazzo del turismo

Sala gremita al palazzo del turismo di Rimini per il convegno promosso dal Rotary Rimini Riviera e organizzato dall'equipe di professioniste dell'Anatomia Patologica dell'ospedale di Rimini.



Tante le domande e tante le risposte, puntuali e precise, da parte delle dottoresse coordinate da Livia Bernardi, dirigente biologa dell'U.O. di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Rimini.



Le dottoresse hanno illustrato con grande passione il loro lavoro di squadra per dare diagnosi tempestive, che fanno la differenza nella prevenzione e cura dei tumori. Il convegno si è aperto con i saluti della Vicesindaca Chiara Bellini e della dottoressa Francesca Raggi, Direttore medico del Presidio ospedaliero di Rimini.



Il convegno è quindi iniziato con un chiarissimo intervento divulgativo della dottoressa Anna Rita Lombardi, Anatomo Patologo, Dirigente Medico F.F. del reparto, che ha messo in luce il complesso è cruciale ruolo dell'Anatomo Patologo, che con grande precisione opera dietro le quinte, analizzando campioni di tessuti e cellule, con un grande lavoro di squadra con tutti i tecnici specialisti, i biologi e i medici.



Grande dedizione e grande lavoro di squadra con le colleghe che si occupano di prevenzione e cura dei tumori femminili (dr.ssa Santicchia, Parodi e Rosati). Tanti gli esempi e i dati forniti infine dalla dr.ssa Mirca Valli, Anatomo Patologa, che ha concluso un convegno ricco di informazioni e dati utili per tutte le età.



Il convegno è stato organizzato dall'equipe di Anatomia Patologica dell'Ospedale Infermi di Rimini.



