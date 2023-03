Rimini: Parcheggio Scarpetti non verrà ampliato e cantiere dell'area Fox ancora fermo

Attualità

Rimini

| 14:25 - 11 Marzo 2023

Parcheggio Scarpetti.

Cantiere fermo nell'area Fox di Rimini, dove dovrebbero sorgere 330 posti auto, e niente ampliamento per il parcheggio Scarpetti nel centro storico della città: questo è quanto denuncia il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, che ha interrogato la Giunta comunale sull'argomento. Secondo il consigliere, l'amministrazione comunale ha deciso di rinunciare all'ampliamento del parcheggio Scarpetti, nonostante sia quasi sempre pieno, e ha giustificato questa scelta affermando che l'offerta del parcheggio Flori è sufficiente per consentire l'accesso al centro storico e soddisfare la richiesta di posti auto.



La situazione è resa ancora più complicata dalla mancata realizzazione del parcheggio nell'area Fox, che potrebbe costituire un altro importante accesso al centro storico. I lavori per la sua costruzione non sono ancora partiti, nonostante il progetto sia stato annunciato diverse volte.



La questione è legata ad una convenzione stipulata nel 2011 tra il Comune di Rimini e la società Parking Gest Srl, che prevedeva la realizzazione di due parcheggi multipiano, uno nell'area di via Italo Flori e l'altro nell'area Scarpetti, entro due anni. Il parcheggio Flori è stato inaugurato nel febbraio 2014, ma quello Scarpetti, che prevedeva originariamente 4 piani e poi è stato ridimensionato a due per limitare l'impatto ambientale, non è ancora stato realizzato, nonostante siano passati dieci anni dalla firma della convenzione.



Secondo Renzi, la mancata realizzazione del parcheggio Scarpetti sarebbe dovuta al fatto che il Comune di Rimini ha messo in discussione le previsioni contenute nel progetto, tra cui l'approvazione del piano della sosta inerente l'eliminazione degli stalli gratuiti adiacenti ai parcheggi Flori e Scarpetti, per consentire la remunerazione degli investimenti necessari per la costruzione dei parcheggi (circa 8 milioni di euro ciascuno).



La non realizzazione del parcheggio Scarpetti ha portato Parking Gest a non procedere con l'ampliamento del parcheggio stesso, che avrebbe dovuto aggiungere 433 posti auto ai 287 già esistenti. Questo ha creato problemi di parcheggio nel centro storico della città, che ha perso 450 posti auto a seguito della riqualificazione di Piazza Malatesta.



Renzi chiede all'amministrazione comunale di fornire spiegazioni sul perché i lavori di riqualificazione dell'area Fox non siano ancora iniziati e sulla mancata realizzazione del parcheggio Scarpetti, che potrebbe comportare un aumento delle tariffe nei parcheggi Flori e Scarpetti. La situazione resta in bilico, con la necessità di trovare una soluzione che possa garantire una maggiore offerta di parcheggio per la città e migliorare l'accessibilità al centro storico.