Rimini Marathon, Reggini presenta i suoi van 100% elettrici

13:51 - 11 Marzo 2023

Il team Reggini con il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l'assessore allo sport Moreno Maresi.



Il 26 marzo la strada torna protagonista con la 8^ Rimini Marathon e il Gruppo Reggini scalda i motori, 100% elettrici, di ID.Buzz! il nuovo membro della famiglia di veicoli elettrici ID. Volkswagen, official car dell'evento, e della nuova Volkswagen ID.4

Il contesto del Villaggio Marathon e della più adrenalinica manifestazione della primavera riminese è senz'altro tra i più rappresentativi per mostrare e presentare al pubblico la nuova era della mobilità a zero emissioni. E Reggini lo fa attraverso due veicoli di ultima generazione di casa Volkswagen: il primo è il van totalmente elettrico, espressione della mobilità del futuro, il veicolo che reinterpreta in chiave moderna e innovativa uno tra i modelli più iconici e leggendari dell'automotive e non solo: il mitico 'Bulli' prodotto in Germania dagli anni '50 fino alla fine degli anni '70; il secondo è ID.4 la crossover elettrica di casa Volkswagen che punta su abitabilità, comfort e tecnologia.

"È vero che ID.Buzz! è un simbolo dal design visionario, ma è anche un vero e proprio concentrato di sportività e tecnologia intelligente, multifunzionale e pienamente connesso, pensato per le sfide di tutti i giorni, fra le quali l'attività sportiva! – così Filippo Reggini – Alle dimensioni compatte unisce un nuovo concetto di spazio, una straordinaria abitabilità comfort e sostenibilità, grazie all'impiego di materiali riciclati per numerosi componenti."

ID. Buzz non è un remake, è una nuova icona: da icona Volkswagen a icona della nuova mobilità elettrica, è la sintesi delle molte anime del Marchio e mette insieme la storia di Volkswagen e il suo futuro.

"Sport e ambiente sono due volani di energia positiva. Di qualità di vita. Come azienda e come famiglia da sempre sosteniamo entrambi. – dichiara Maria Reggini. – Siamo al fianco del partner Volkswagen per anticipare le sfide future riguardo il modo di spostarsi e immaginare nuovi scenari di mobilità, così come nuovi stili di vita. La transizione ecologica e digitale è una delle grandi sfide del nostro tempo. Occorre dare il meglio di se stessi, al massimo delle prestazioni. Metaforicamente è ciò che auguriamo a tutti gli sportivi che si apprestano a vivere questa maratona."