Rimini per 4 giorni palestra a cielo aperto: aperte le iscrizioni

Attualità

Rimini

| 13:46 - 11 Marzo 2023

Yoga sulla piazzetta dell'acqua del ponte Tiberio GALLINI.



È entrata nel vivo l'organizzazione di RiminiWellness Off, il "fuorisalone" del benessere e della qualità della vita che dall'1 al 4 Giugno coinvolgerà l'intera città in un ricco palinsesto di iniziative sui temi della vita attiva, dell'alimentazione sana, del benessere mentale e della prevenzione delle malattie croniche attraverso lo stile di vita.



Alla sua prima edizione, RiminiWellness Off vuole essere una grande festa del benessere capace di offrire a residenti e ospiti l'opportunità di provare in prima persona i benefici dello stile di vita Wellness, valorizzando allo stesso tempo le molte eccellenze che la nostra comunità è in grado di esprimere su questi temi.



Per questa ragione i promotori, Italian Exhibition Group e Comune di Rimini, rivolgono a tutte le realtà del territorio che si occupano di benessere e di stili di vita sani l'invito a proporre eventi, corsi, talk e ogni iniziativa che possa essere inserita all'interno del palinsesto di RiminiWellness Off.



Per registrarsi è sufficiente accedere alla pagina https://unb.riminiwellness.com/rwoff/ e completare il form con le informazioni richieste, avendo cura di fornire i propri contatti. A seguito della registrazione, verificato che quanto proposto sia coerente con il valore sociale e culturale dell'evento, l'iniziativa sarà inserita nel programma ufficiale e promossa attraverso tutti i canali di comunicazione dell'evento.



Per ricevere informazioni, chiarimenti e approfondimenti sull'evento e sulle modalità per avanzare la propria proposta è possibile contattare Wellness Culture Lab, l'associazione culturale a cui è affidato il coordinamento dell'evento, all'indirizzo rwoff@wellnessculturelab.it.



"Abbiamo voluto dare vita a RiminiWellness Off – spiega Valentina Fioramonti, Group Exhibition Manager Wellness e Sport di IEG – per fare in modo che tutta la città di Rimini, dai residenti agli operatori del turismo, possa godere dei benefici economici, sociali e culturali prodotti da RiminiWellness, la più importante fiera del settore che si volge in Europa. Sarà una grande festa per tutta la comunità riminese e per gli ospiti che affolleranno la riviera in quel fine settimana".



"Una chiamata allo sport rivolta a tutte le associazioni e realtà che gravitano attorno al mondo del benessere, per partecipare, con le proprie idee, energie e competenze, a questa importante manifestazione all'insegna del wellness e della vita salubre - è la dichiarazione congiunta degli assessori Moreno Maresi e Roberta Frisoni -. Dal Parco del Mare alla Piazza sull'Acqua, passando per l'arena del Castello e tanti altri angoli della città: Rimini si trasformerà per un lungo weekend in una grande palestra a cielo aperto, dove socializzare, divertirsi e fare attività fisica. Con opportunità per tutte e tutti, indipendentemente da età e preparazione atletica".