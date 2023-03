Controlli antidroga alle fermate del Metromare: fermato con 4 etti di hashish

Cronaca

Riccione

11 Marzo 2023

La droga sequestrata.



Nelle ultime ore, a Riccione, durante i controlli operati lungo le fermate del Metromare, la Polizia Locale ha arrestato un 26enne di nazionalità albanese, residente a Rimini, per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



Il cane Ziko ha diretto le sue attenzioni verso il ragazzo, appena sceso dalla rampa del metromare: perquisito, con sè aveva quattro panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, utile per ricavare circa 400 dosi di droga. La perquisizione del suo domicilio ha permesso di rinvenire materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.



Processato per direttissima, il 26enne ha patteggiato la condanna.