Il Campo di Lavoro presenta al Cinema Tiberio 'African Dreamers'

| 12:36 - 11 Marzo 2023

Al Cinema Tiberio di Rimini lunedì 13 marzo (ore 21, ingresso gratuito), presentato dal Campo di Lavoro Missionario Rimini, è in programma il documentario African Dreamers di Roberto Cavalieri, Francesco Cavalli, Davide Demichelis, Angelo Ferrari Raffaele Masto, Alessandro Rocca e Luciano Scalettar con Wangare, Merveille, Mariam, Deborah, Grace, la partecipazione di Nice Nailantei Leng'ete e le voci di Saba Anglana, Simona Cavallari, Lella Costa, Stella Egitto, Giulia Michelini Silvia Salvatori, Claudio Castrogiovanni e Ignazio Oliva.



Il film racconta la storia di cinque giovani donne, in 4 paesi di quell'Africa da dove molti fuggono in cerca di una vita migliore, cinque storie che si intrecciano, cinque voci, accompagnate da una narrazione asciutta, che lascia parlare le immagini, i suoni, i colori.



Wangare e Grace, Deborah, Marveille e Mariam hanno deciso di restare nel loro paese e di provare a cambiare la loro difficile vita, lottando contro i pregiudizi, le credenze, le violenze e le culture antiche che troppo spesso negano diritti universali. Così percorrendo piste polverose, baraccopoli e paesaggi mozzafiato, le loro storie nell'arco di tre anni ci sono venute incontro e tra piccole e grandi difficoltà ciascuna di loro sta provando a navigare verso il proprio sogno. Un sogno di riscatto.