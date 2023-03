Cattolica, al Salone Snaporaz è di scena ‘La commedia più antica del mondo’

Eventi

Cattolica

| 10:52 - 11 Marzo 2023

'La commedia più antica del mondo'.

Il prossimo spettacolo della stagione teatrale di Cattolica è in programma martedì 14 marzo (ore 21, posto unico euro 10): la comicità di Aristofane arriva al Salone Snaporaz con La commedia più antica del mondo. Discorso su Gli Acarnesi di Aristofane, con cui I Sacchi di Sabbia propongono la loro interpretazione de Gli acarnesi, la più antica commedia del mondo, appunto, scritta dall'autore greco e rappresentata per la prima volta nel 425 a.C.



Gli Acarnesi di Aristofane è la storia di Diceopoli, il contadino che, stanco della guerra, stipula con Sparta una pace personale, fondando una sua polis alternativa, libera da ingiustizie e ipocrisie, dove non esistono la povertà e la guerra.

A distanza di 2500 anni, la commedia continua a porci delle domande: si può immaginare un mondo nuovo? Massimo Grigò, nei panni di un brillante accademico, proverà a rispondere interrogando questo antico gioiello comico.



Il programma della stagione prosegue venerdì 17 marzo con Paolo Cevoli e Andavo a 100 all'ora, un monologo in cui l'attore romagnolo partendo dal titolo del singolo di Gianni Morandi del 1962 percorre un viaggio in quegli anni immaginando di raccontare ai figli dei suoi figli com'era la vita quando lui era un bambino.