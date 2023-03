Inaugurazione di una nuova casa dell’acqua nel territorio di Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 10:43 - 11 Marzo 2023

Casina dell'acqua a Poggio Torriana.

La nuova casa dell'acqua è stata posizionata all’interno dello spazio verde del Piazzale Marecchia, in località Torriana, con l'intenzione di estendere questo nuovo servizio anche su questa parte di territorio comunale.



Realizzata da Adriatica Acque, grazie ai contributi del Comune, di Romagna Acque Società delle Fonti, per sottolineare che l’amministrazione e gli operatori del settore, continuano ad investire risorse in un servizio molto apprezzato dai cittadini, supportati in questo dagli ottimi risultati ottenuti dalla precedente installazione sul territorio di Poggio Berni. E’ un obiettivo prioritario promuovere il consumo di acqua pubblica di rete, al fine di ridurre la produzione della plastica, e quindi diminuire gli imballaggi, l'energia spesa per lo stoccaggio, e l'inquinamento derivante dal trasporto delle bottiglie sul territorio nazionale.



Un intervento questo molto importante, anche per riaffermare con forza e convinzione che l'acqua è un bene di tutti, e che quella erogata dalla rete pubblica è buona, controllata ed economica.