Rimini, potenziamento dell’illuminazione pubblica: già funzionanti gli impianti di via Valverde

Attualità

Rimini

| 10:36 - 11 Marzo 2023

Illuminazione pubblica.

Dopo il potenziamento della pubblica illuminazione, già funzionante nella via Valverde, si avviano alla conclusione anche i lavori di potenziamento e riqualificazione dell’illuminazione pubblica nelle zone di Sant’Aquilina e via Orsoleto. Quartieri che entro la fine di questo mese vedranno una nuova illuminazione, attualmente in fase di ultimazione.



Gli interventi, che fanno parte di un progetto più ampio di potenziamento dell’illuminazione diffusa su tutto il territorio comunale, sono frutto di un investimento di circa 350mila euro che verrà attuato nel corso del 2023. Un piano già iniziato da diverse settimane, elaborato dal settore lavori pubblici, che prevede una serie di interventi puntuali, definiti sulla base delle necessità riscontrate dai tecnici e segnalate dai cittadini. I lavori per i nuovi impianti di pubblica illuminazione - dopo quelli conclusi in via Valverde e in ultimazione nella zona di Sant’Aquilina e via Orsoleto - ripartiranno successivamente alle feste di Pasqua, per concentrarsi nelle vie Montevecchio, Pradella e Piana.



Come noto il programma di interventi diffusi, per il completamento e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, ha compreso anche altri interventi, già conclusi e funzionanti dallo scorso autunno, lungo importanti arterie stradali a monte della Statale 16.

Ricordiamo infatti il potenziamento avvenuto lungo la via Montescudo, da Ghetto Casale in direzione Gaiofana, che ha reso quel tratto di strada più sicuro e fruibile, il posizionamento della nuova illuminazione in via Ca’ del Drago, strada di collegamento tra via Montescudo e via Coriano, che conduce a San Martino Montelabbate. Da citare anche il nuovo impianto in funzione nel tratto di via Coriano, che da Ghetto Case Bruciate (zona Tombanuova) conduce a via San Salvatore. Infine, la nuova illuminazione su via Olmo longo, strada che congiunge via Coriano a via Casalecchio. Opere già realizzate nel 2022, per un investimento di circa 80mila euro, tra cui è inserito anche il ripristino della illuminazione di via Osteria Pettini e l’installazione dei nuovi impianti del vicino sottopasso che collega a via Pietrarubbia.



“Si tratta di un progetto esteso a tutti i quartieri a monte della statale 16 - precisa l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli - per il quale è stato fatto un’importante investimento, che risponde alle esigenze raccolte attraverso oltre un anno di confronti con i cittadini delle diverse zone. Strade molto trafficate e quartieri dove nel corso di quest’anno, con un piano ben definito di interventi, sarà potenziata l’illuminazione pubblica, per una maggiore sicurezza dei conducenti che attraversano quelle vie e dei cittadini residenti. Un percorso già intrapreso nel 2022, che già nell’autunno scorso ha visto concludere tanti interventi in importanti arterie stradali della città a monte della Statale 16. Maggiore sicurezza per i cittadini nelle ore più buie, ma anche maggiore risparmio di energia. Grazie infatti allo sviluppo della nuova tecnologia, siamo infatti in grado di installare impianti ad alta efficienza capaci di garantire un consumo più contenuto.”