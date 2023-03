Gianni Morandi apre il suo tour "Go Gianni Go" a Rimini con un successo travolgente

Attualità

Rimini

| 08:02 - 11 Marzo 2023

Sul palco è spuntato a sorpresa anche Jovanotti, foto dal profilo facebook del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Gianni Morandi ha inaugurato il suo nuovo tour, "Go Gianni Go", con un grande concerto all'Rds Stadium di Rimini il 10 marzo 2023. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 5.000 fan entusiasti, che hanno cantato e ballato insieme al loro idolo durante la serata. Il concerto ha avuto inizio con l'apparizione a sorpresa del rapper e cantautore italiano Jovanotti, che si è unito a Morandi sul palco per un duetto esaltante. La scaletta del concerto ha incluso una miscela di successi classici di Morandi, come "Andavo a cento all'ora" e "In ginocchio da te", insieme alle canzoni del suo ultimo album, "Evviva!".



Morandi ha ricordato anche alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, compresi i suoi inizi nel Cantagiro, le estati trascorse sulla spiaggia con i suoi figli, e la sua partecipazione alla serie televisiva "Diventerò padre". Il concerto ha rappresentato un grande successo per Morandi, che ha dimostrato di essere ancora una forza trainante della musica italiana, nonostante i suoi 78 anni.



Il tour di Morandi continuerà nei prossimi mesi, con tappe previste in alcune delle principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna e Bari. Gli appassionati della musica italiana avranno l'opportunità di vedere uno dei grandi nomi della scena musicale del paese, che continua ad esibirsi con passione e vitalità, oltre a godere di una grande energia e affetto da parte dei suoi fan.