Ritrovato morto in un casolare: l'autopsia svelerà la causa

Rimini

| 07:47 - 11 Marzo 2023

Giovedì pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 67 anni all'interno di un casolare in via Acqualagna, nella zona di Gaiofana a Rimini. L'uomo era originario di Cattolica e utilizzava il casolare come sua dimora. Nonostante fosse deceduto da diversi giorni, i primi esami della Polizia di Stato e del personale della Scientifica non hanno riscontrato segni di violenza, suggerendo che il decesso sia stato causato da cause naturali. Tuttavia, il pubblico ministero di turno ha disposto un'autopsia per accertare la causa esatta della morte.