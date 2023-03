Manifestazione contro il decreto edilizio: nel riminese a rischio 1000 addetti

Attualità

Rimini

| 07:38 - 11 Marzo 2023

Archivio.

La Fillea Cgil e la Feneal Uil emiliano-romagnole si preparano a scendere in piazza per chiedere al Governo di modificare il decreto che blocca la cessione dei crediti per i bonus edili a discapito dei redditi più bassi. Anche a Rimini ci sarà una manifestazione per sostenere questa richiesta. Secondo i segretari della Fillea e della Feneal dell'Emilia-Romagna, l'applicazione del decreto potrebbe portare alla perdita di circa 10.000 posti di lavoro e diverse centinaia di imprese nella regione, tra cui 1.000 addetti a Rimini. La manifestazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere il settore delle costruzioni e salvaguardare i redditi più bassi.