Calcio RSM, lotta a distanza tra Tre Penne e Cosmos

| 00:43 - 11 Marzo 2023

Dopo il turno infrasettimanale, domani riparte il Campionato Sammarinese BKN301 con la 24° giornata. Ennesimi scontri in cima alla classifica per riconquistare la vetta che nel giro di pochi giorni ha cambiato padrone. Il Cosmos infatti al termine del 22° turno guidava il gruppo poi - complice il riposo in settimana e la vittoria al cardiopalma del Tre Penne - la squadra di Serravalle ha dovuto abdicare a quella di Città. Questo weekend entrambe le compagini saranno impegnate in altre partite delicate, come del resto lo sono tutte in questa fase di stagione.

In rigoroso ordine di classifica partiamo dal Tre Penne che guida il gruppo a quota 49 con due lunghezze sul Cosmos. Gli uomini di Stefano Ceci domani scendono in campo a Montecchio contro il Fiorentino. I Biancazzurri come detto vengono dalla fondamentale vittoria contro la Virtus decisa al novantesimo da Riccardo Tisselli (peraltro squalificato questo fine settimana per somma di ammonizioni) e che ha permesso inoltre di mantenere l’imbattibilità in questo 2023 – oltre alla già citata prima posizione in classifica. Di fronte un Fiorentino che non vince da tre partite e che in settimana ha dovuto piegarsi alla Fiorita. I Rossoblu però restano sempre vicinissimi alla zona playoff nonostante il non ottimo periodo di forma.

Anche il Cosmos di Nicola Berardi giocherà di sabato: i Gialloverdi affrontano un Domagnano caduto in settimana e che ha interrotto così la sua striscia di tre vittorie consecutive. Il Cosmos ha riposato nel turno infrasettimanale ma il tecnico ex Fiorita dovrà gestire i suoi uomini in vista del recupero – si riparte dal 1-0 firmato Tommaso Guidi e si giocherà solo il secondo tempo – di martedì 14 marzo contro la Libertas che permetterà loro di avere lo stesso numero di partite giocate dal Tre Penne.

A proposito proprio della squadra di Floriano Sperindio, sempre domani andrà in scena a Fiorentino una delle partite di cartello di questa giornata: Libertas contro La Fiorita. Entrambe le compagini hanno vinto mercoledì scorso e si presentano a questa sfida con obiettivi diversi. La squadra di Manfredini è tornata alla vittoria che mancava da quattro partite e che gli ha permesso di avvicinarsi al Cosmos (i Gialloblu attualmente sono terzi a tre punti dal Tre Penne e uno dalla squadra di Berardi). Fiorita che però rispetto alle citate rivali deve ancora riposare (lo farà all’ultima giornata). Libertas che resta sempre al sesto posto, con ottimo margine sulle inseguitrici ma ancora distante dalla Virtus una posizione più sopra. I Granata però dalla loro mantengono ancora l’imbattibilità in questo 2023 e non perdono dal lontano 25 novembre.

In campo anche la Virtus negli anticipi del sabato. I Neroverdi di Luigi Bizzotto vengono dalla sconfitta nel big match di mercoledì contro il Tre Penne – in un antipasto della finale di Coppa Titano BKN301 – e vogliono subito riscattarsi nella partita contro il Cailungo. I Rossoverdi sono fanalino di coda del raggruppamento, con tre sconfitte consecutive e senza successi da nove partite.

Nei posticipi domenicali, il Tre Fiori vuole subito rilanciarsi dopo la sorprendente sconfitta per mano del Murata. I Gialloblu di Andy Selva – senza gli squalificati De Falco e Rizzo – affrontano una Folgore anch’essa caduta in settimana nel derby di Serravalle con la Juvenes-Dogana. I Gialloblu, nonostante lo stop, restano sempre al quarto posto ma con la vetta distante ora cinque lunghezze. Inoltre, dovranno osservare il turno di riposo alla 27° giornata. La squadra di Lepri invece resta sempre in zona playoff (il settimo posto vale l’accesso ai quarti senza passare dal turno preliminare della post-season) ma deve iniziare a guardarsi le spalle dalle inseguitrici.

Altra sfida delicata in zona playoff è quella tra San Giovanni e Juvenes-Dogana, reduce entrambe da vittorie preziose nel turno infrasettimanale. I Rossoneri di Tognacci sono al decimo posto – con questa posizione accederebbero al turno preliminare – mentre la squadra di Amati potrebbe approfittare del riposo del Murata e avvicinarsi all’undicesima piazza (ultima valida per entrare nella post-season).

Non vuole fermarsi invece il Pennarossa che dopo due vittorie consecutive cerca il tris nella sfida con il Faetano. I Biancorossi di Bobo Gori sono all’ottavo posto ma con una vittoria potrebbero avvicinarsi maggiormente a Folgore e Domagnano, impegnate in sfide – sulla carta – più toste.



Capitolo arbitri: in questo fine settimana sarà presente anche una quaterna proveniente da Andorra (Antoine Chiaramonti sarà il fischietto di Libertas-La Fiorita, Rui Maciel Queiros arbitrerà Pennarossa-Faetano). Al contempo una delegazione sammarinese – composta da Emiliano Albani, Luca Zani, Cristiano Ernesto, Alfonso Gallo e Matteo Donadoni - sarà ad Andorra. Lo scambio è avvenuto anche la scorsa settimana quando sul Titano sono stati presenti arbitri di Gibilterra mentre i fischietti sammarinesi andati nel territorio sotto giurisdizione inglese sono stati Laurentiu Ilie, Giacomo Cenci, Gianmarco Ercolani, Leonardo Battista, e Massimo Mattei. Infine questo fine settimana un’altra delegazione sammarinese sarà invece di scena a Malta (Michele Beltrano, Mattia Andruccioli, Andrea Depaoli, Andrea Zaghini e Johnny Casanova), con i fischietti maltesi che saranno a San Marino nel weekend del 1-2 aprile.