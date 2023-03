A Riccione ‘La Salsicciona' sbanca: sold out per la data zero ed è festa tutto il week-end

Attualità

Riccione

| 07:01 - 11 Marzo 2023

La salsicciona a Riccione: Marco e Valentina.

Successo per la data zero di mercoledì in occasione della festa della donna, e per la serata di “official opening” di ieri per la new entry dei locali rivieraschi: a Riccione arriva il format del risto-musical targato “La Salsicciona”. Dopo l’esperienza sul lungomare di Rimini, Valentina e Marco, amici e soci, scelgono la Perla verde per espandere il loro prodotto, fatto di accoglienza, genuinità ed estro.

Approda in viale D’Annunzio il locale nato dall’intuizione di due artisti, lui ballerino, lei cantante, con alle spalle un passato di teatro e intrattenimento, che hanno scelto di declinare il loro talento alla ristorazione. Porte aperte per la data zero mercoledì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, e opening ufficiale venerdì per un week-end davvero speciale.



Da dove nasce l’idea



Valentina è di Fabriano, circa 5 anni fa conosce Marco che, pugliese, si è trasferito a Rimini. Sono colleghi nell’arte, lei gestisce una paninoteca: ecco che Marco le propone di trasferire il format dalle Marche in Romagna, in un primo tempo a Rimini. “Abbiamo aperto nel 2019 – spiega Valentina – il nostro prodotto si basa sulla griglia, i panini, la carne, e ora, con la novità di Riccione, ci apriremo anche a pizzeria. Il nome del locale è un “brand” che ho importato, dando lustro alla tipica salsiccia marchigiana, regina della nostra tavola”.



Le novità e il brand



Nonostante il covid, Marco e Valentina hanno resistito, hanno portato avanti il loro connubio tra show e cucina: da semplice paninoteca, con carne doc alla brace “ci siamo aperti alla cucina e allo show: le nostre serate si alternano. Io e Marco siamo stati in viaggio a New York, conoscevo un locale in cui i camerieri servivano esibendosi in pezzi da musical, ecco che abbiamo voluto trasferire anche qui questo format” spiega Valentina. La serata si chiama Stardust e vede un servizio speciale, a suon di musica e coreografie. Un’esperienza che va dal food allo spettacolo, un connubio perfetto, adatto a tutti. I ragazzi della Salsicciona godono di un seguito notevole, clienti che potranno godere di una nuova location, affezionati che scopriranno un nuovo menù, sempre legato alla qualità e alla genuinità: l’intrattenimento e l’allegria è sempre la stessa.

Le serate a tema partono al venerdì con artisti che si alterneranno, ieri ha visto protagonista “Janina Star” la drag queen della Riviera. Sabato serata “Stardust” e domenica serata anni 70, anzi “Settantamila” con djset e ballerini che celebreranno ogni decade con i brani che hanno fatto la storia fino al 2000.

Info e prenotazioni tel. 328 0160622



M.A.C.