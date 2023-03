Titano Futsal Cup, la finale sarà Folgore-Fiorentino

Sport

Repubblica San Marino

| 17:03 - 10 Marzo 2023

Nonostante le buone vittorie nelle sfide di andata, Folgore e Fiorentino si impongono anche nel ritorno delle semifinali e strappano così il pass per la finale di Titano Futsal Cup.



Dal campionato – dove si danno battaglia a suon di gol e vittorie ogni giornata - alla coppa, le due squadre sono le indiscusse protagoniste di questa stagione di futsal.

Forte del 8-1 nella partita di andata, la Folgore fa suo anche il derby di Serravalle con la Juvenes-Dogana. I Giallorossoneri di Max Spada partono subito col piede giusto e in avvio passano subito con Mirko Giardi. Il raddoppio per la Folgore è in avvio di tempo con Matteo Iuliani (39’), poi qualche minuto dopo arriva anche il tris con l’autorete di Alessandro Zonzini che però si riscatta con il gol che accorcia le distanze al 57’. Il punto esclamativo sulla gara lo mette ancora Iuliani che segna il suo secondo gol personale ed il definitivo 4-1.

Match combattuto invece l’altro derby – quello di Fiorentino - tra i Rossoblu di Michelotti e il Tre Fiori di Alex Bugli. Il Fiorentino si presenta con due gol di vantaggio dopo il 2-0 dell’andata così il Tre Fiori deve iniziare a spingere sin dalle prime battute. Così accade perché Danny Gasperoni dopo soli tre minuti buca Protti per il vantaggio gialloblu. Il Fiorentino però non ci sta e mette subito un freno ai rivali grazie al pareggio di Luca Zafferani (8’). La squadra di Michelotti – grande ex della serata – mette la freccia e si porta avanti con il gol di Daniele Maiani al 15’. Sul finale di gara arriva la terza rete con la firma di Andrea Ercolani per il Fiorentino ma Nicolo’ Mariotti rende meno amara la sconfitta con il suo gol nel recupero che chiude la sfida sul 3-2 per i Rossoblu.

Il Fiorentino torna quindi in finale di Titano Futsal Cup dopo il successo nella stagione 2018-19; è un deja-vu invece per la Folgore di Max Spada, detentrice del trofeo grazie alla vittoria dello scorso anno. Sarà una scontro tutto da seguire.