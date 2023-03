Basket in carrozzina, NTS Riviera vuole blindare il secondo posto

Sport

Rimini

17:00 - 10 Marzo 2023

Domenica 12 alle ore 16:00 in quel di Bologna, NTS Riviera Basket Rimini dovrà andare a blindare il secondo posto nel girone in casa della temibile formazione de I Bradipi Circolo Dozza Bologna, preceduta in classifica di due soli punti, frutto della vittoria alla CARIM dello scorso 15 gennaio 2023 per 63 a 53.



La classifica ha oramai preso una fisionomia definitiva con le consistenti vittorie nel fine settimana di Torino su Seregno per 55 a 26 e di Bologna a Livorno per 72 a 20 e la qualificazione ai playoff per i riminesi passerà oggettivamente attraverso una prova decisiva nel capoluogo emiliano romagnolo.



NTS Riviera Basket Rimini gioca bene e lo ha dimostrato ampiamente anche a Parma con una prova convincente anche se il risultato finale farebbe pensare ad altro e domenica prossima dovrà ripetersi sul difficile campo bolognese per centrare il primo obiettivo dichiarato della stagione.



Non sarà certo facile uscirne vincenti e non ci si potranno concedere leggerezze o distrazioni, chi c’era all’andata alla CARIM ricorderà che I Bradipi Circolo Dozza Bologna fecero sudare sette camicie all'NTS Riviera cedendo solo nell’ultimo quarto dopo essere passati addirittura in vantaggio alla fine del terzo.



È vero che anche un’eventuale sconfitta con uno scarto inferiore ai 10 punti maturati all’andata potrebbe bastare, ma avventurarsi nella lotteria della differenza canestri è l’ultimo dei pensieri di NTS Riviera Basket Rimini che sogna di coronare il primo campionato di vertice della sua storia con una giornata di anticipo.