Basket D, i Tigers cercano il riscatto contro Podenzano

VillaVerucchio

| 16:53 - 10 Marzo 2023

Il play Mazzotti in palleggio.

Terminato il primo giro di boa, Fast Coffee Villanova Tigers è in cerca di riscatto dopo il secondo ko consecutivo. I biancoverdi del presidente Meluzzi sabato 11 marzo ospiteranno alla Tiger Arena il Basket Podenzano (palla a due ore 21:00). All’andata nel piacentino finì 76-83.

Le Tigri vantano di gran lunga il miglior attacco del girone (642 punti), una difesa un po’ meno impenetrabile (603), mentre Stars segna poco (penultimo attacco), appena 533 punti, e ha subito 579 punti.

Il miglior marcatore dei piacentini nella Poule Promozione è la guardia Nicolò Fumi, 65 punti (10.8 di media).

Il capitano Tigers, Giacomo Zannoni ne segnati 191 punti (31.8 di media).

“Vogliamo reagire, dimostrare che siamo ancora in piedi e che non siamo secondi a nessuno. – è molto determinato il coach delle Tigri, Michele Amadori – Abbiamo recuperato Polverelli, così come Simone Buo Simone e Tommaso Guiducci, questo è un primo punto di partenza per ritrovare fiducia, ma sappiamo che dovremo fare il salto di qualità in difesa per tornare ad essere competitivi e padroni del campo”.



I Tigers affrontano una squadra che in questa fase non ha trovato ancora il successo. “Podenzano però si è sempre giocata le partite, alcune delle quali perse solo nei momenti finali. – prosegue lo skipper biancoverde – Sicuramente saranno preparati a livello tattico, così come lo saremo noi.

Mi aspetto una partita molto fisica; all’andata abbiamo sofferto tanto i contatti e dovremo essere pronti a non subire e a mostrare carattere, quello che è venuto meno nelle nostre ultime comparse”.



Il mese di febbraio per i Tigers è stato complicato. Due ko hanno fatto perdere terreno anche in classifica, con Fast Coffee Villanova scesa al terzo posto dietro Granarolo e Audace Bombers.

“Abbiamo avuto tante assenze e ci siamo spesso allenati sotto numero, e questo ha portato ad un calo di ritmo, di energie e di agonismo. – è l’analisi di Amadori – Infatti, nelle ultime tre-quattro partite, non abbiamo tenuto l’intensità per tutto l’arco della gara e siamo spesso stati poco reattivi in difesa, sfidando troppo al tiro e sbagliando il tempismo negli aiuti.



I risultati non hanno aiutato, ci hanno fatto perdere entusiasmo e in un certo senso disunire. Ora è il momento di reagire, di tirare una riga e di guardare avanti con l’ambizione di sempre: dobbiamo tornare ad essere Squadra, al 100%, e a divertirci per davvero”.

Il coach lancia un appello. “Sarà una sfida importante e ci auguriamo bella. La giocheremo alla Tigers Arena: ci piacerebbe avere al nostro fianco tanti tifosi, che per noi sono fondamentali”.