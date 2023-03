Teatro, nasce Supernova: i performer 'occuperanno' simbolicamente il Galli

Attualità

Rimini

| 16:38 - 10 Marzo 2023

Conferenza stampa di presentazione "Supernova", Rimini.

È stata presentata a Rimini la prima edizione di Supernova, la manifestazione culturale organizzata dalla compagnia teatrale Motus in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri e il Comune. Non un programma teatrale tout-court, quello che si snocciolerà nel centro cittadino tra il 12 e il 16 aprile, ma un insieme di "linguaggi ibridi e sorprendenti", come ha spiegato la direzione artistica di Motus. La manifestazione affronterà "in modo diretto e radicale un tema strettamente politico e controverso, ovvero: come sopravvivere nel sistema teatrale preservando l'indipendenza artistica", "mantenendo alto il parametro artistico che ha contraddistinto le realtà italiane in Europa e nel mondo". "Abbiamo immaginato al di fuori delle logiche della stagione, della rassegna di danza o di teatro collocata in luoghi dedicati", ha precisato la direzione artistica. Si è pensato perciò di "occupare simbolicamente" il Teatro Galli. Non solo la sala principale, ma anche le sale danza, il foyer e il bar. Gli eventi si espanderanno fino alle piazze limitrofe e al museo Part. "Supernova racchiude l'essenza della candidatura di Rimini a Capitale italiana della Cultura per il 2026: una città che annulla le dimensioni e le distanze, che si nutre di arti e che su queste vuole costruire il futuro", ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.