Prove tecniche di comunità energetica per welfare aziendale: Misano tra le prime in Italia

Attualità

Misano Adriatico

| 15:50 - 10 Marzo 2023

Plangreen diventa una comunità, Misano Adriatico.

È nata a Misano Adriatico una delle prime, se non la prima, esperienza di comunità energetica dedicata al welfare aziendale. Ossia un sistema di pannelli solari che genera energia, la quale rivenduta crea risorse economiche per maggiori benefit ai lavoratori. Il progetto ha visto la luce all'interno della nuova sede aziendale di PlanGreen, completamente autonoma fino al 95% grazie all'energia solare. Il tetto dello stabilimento è ricoperto da pannelli fotovoltaici di nuova generazione in grado di provvedere al sostentamento energetico dello stabilimento, generando allo stesso tempo un surplus energetico che può essere rivenduto per generare entrate economiche. Oggi la presentazione pubblica che ha visto anche una comunicazione del ministro all'Ambiente. "Le comunità energetiche - ha dichiarato Gilberto Picchetto Fratin nella lettera indirizzata all'azienda - possono essere lo strumento di una rivoluzione diffusa della sostenibilità che qualificherà socialmente ed economicamente il nostro Paese. Il nostro provvedimento in materia, il cui iter è stato avviato con l'Unione europea, ha un duplice obiettivo: da un lato, incrementare la produzione da rinnovabili, dall'altro consentire un sostanziale risparmio nei costi dell'energia, con un taglio significativo del caro-bollette per famiglie ed imprese". "L'inaugurazione di oggi - sono le parole dell'Amministratore Delegato di PlanGreen, Paolo Pizzolante - è importante perché ci permette di compiere un passo in avanti verso la transizione ecologica".