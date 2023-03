Rimini, durante il controllo al bar spunta un ricercato

Cronaca

Rimini

| 14:45 - 10 Marzo 2023





Ieri (giovedì 9 marzo) la Polizia di Rimini ha arrestato un cittadino di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.



L'uomo, privo di documenti, è stato individuato durante un controllo in un bar di Bellariva. L'identificazione è arrivata in Questura, dove è stato appurata anche la sussistenza, sul capo dell'uomo, dell'ordinanza di custodia cautelare, nell'ambito di un'indagine della procura di Modena su un'attività di spaccio. Il cittadino nordafricano è ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini.