Sos sanità, anche la sindaca Parma con la Regione: 'Governo rimborsi 87 milioni'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:20 - 10 Marzo 2023

Alice Parma, sindaca di Santarcangelo.



Anche la sindaca di Santarcangelo Alice Parma, come fatto nelle ultime 24 ore dall'amministrazione comunale di Rimini, sostiene la Regione Emilia Romagna nella sua richiesta di rimborso, da parte del governo, di 87 milioni di euro di spese sostenute per far fronte alla pandemia. “Il dato economico, tra l’altro, è solo l’ultima delle emergenze che riguardano la sanità pubblica e che da tempo gli amministratori locali denunciano in tutti i modi possibili: dalla mancanza di medici, in particolare di pronto soccorso, all’allungamento dei tempi per le visite specialistiche, con liste d’attesa che non hanno ancora recuperato il ritardo accumulato durante la pandemia”, ricorda la sindaca, che ha sottoscritto l'appello "Per la sanità pubblica!" del Movimento per la Sanità Pubblica. "Uniti

nella richiesta di un intervento decisivo per far sì che la sanità continui a essere un bene pubblico e collettivo”, chiosa la sindaca.