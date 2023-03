Picchiato e rapinato sul treno regionale, poi la rissa. Il viaggio si conclude con un arresto

Cronaca

Rimini

10 Marzo 2023

Mercoledì (8 marzo) la Polizia di Cesena ha arrestato un cittadino di nazionalità marocchina accusato di una rapina commessa all'altezza di Rimini, ai danni di un passeggero sul treno che da Ancona porta a Piacenza.



Le volanti del commissariato cesenate sono state chiamate ad intervenire alla stazione, dopo che il capotreno aveva allertato le forze dell'ordine a seguito di una rissa fra due passeggeri che metteva in pericolo l'incolumità degli altri e la continuazione del viaggio. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che il cittadino magrebino ha seguito il passeggero nei bagni del treno e qui, dopo averlo colpito al volto, gli ha sottratto 550 euro in contanti. La vittima ha poi tentato di rimpossessarsi del suo denaro, da qui la colluttazione. Fatti scendere dal treno, poi ripartito, gli agenti, sentita la ricostruzione di quanto accaduto dalla vittima, hanno perquisito il magrebino, ritrovando i 550 euro in contanti. Lo straniero, risultato con numerosi precedenti e in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo per il presunto rapinatore la custodia cautelare in carcere.