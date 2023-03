L'Afghanistan e la battaglia per i diritti delle donne: tanta partecipazione all'incontro a San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:42 - 10 Marzo 2023

A San Giovanni in Marignano ieri sera (giovedì 9 marzo) grande partecipazione nella sala del consiglio per l'incontro con Ester Sabetta, Pedagogista e formatrice di personale educativo e scolastico, studiosa di arte e di storia, che ha raccontato l'Afghanistan attraverso l’universo femminile di tre donne e tre mondi, attraverso la street art, il cinema, la letteratura e il giornalismo. Obiettivo dell'incontro sottolineare che "il cammino verso la conquista dei diritti vada perseguito con tenacia e attenzione affinché non prenda direzioni sbagliate". Ad arricchire l'iniziativa è stata inoltre la presenza di Antonia Vescia, presidente del Club Inner Wheel Riccione Valconca Rosa dei Malatesta, che ha portato la sua emozionante testimonianza di vita in Afghanistan, e Patrizia Rossini, presidente del Club Inner Wheel San Lazzaro Savena-Idice. Presenti anche le referenti di Mondo Donna Onlus, nelle figure dell'operatrice Chiara Mussoni e della psicologa Maria Ilaria Mingione, che hanno approfondito gli interventi contro la violenza di genere anche sulle donne straniere, insieme a tutto l'approccio multiculturale.