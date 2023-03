Cattolica, torna la fogheraccia e si sposta in zona porto

Attualità

Cattolica

| 13:00 - 10 Marzo 2023

Falò REPERTORIO.





Anche a Cattolica torna la tradionale Fogheraccia di San Giuseppe, organizzata dalla locale Avis, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, la collaborazione di Croce Rossa, comitati di quartiere, associazioni Puravida 2.0, Cattolica per la Tanzania e associazione nazionale Carabinieri Valconca. Appuntamento sabato 18 marzo, con ritrovo alle 21 nella spiaggia libera adiacente al Porto, in zona Piazza del Tramonto. "Avevamo ripreso la tradizione, per la quale - ricordano dall'Avis - ogni quartiere preparava la propria fogheraccia, proponendo l'evento unico nella spiaggia antistante Hotel Kursaal. Purtroppo la pandemia ci ha bloccato e finalmente quest'anno ci sembrava bello tornare ad incontrarci. Ci sono tanti volontari che saranno impegnati nella realizzazione di questa serata, li ringraziamo per essersi messi a disposizione. Non mancheranno, tè, vin brulè, ciambellone e momenti di animazione. Ed è come ritornar bambini". Un’occasione di incontro e un momento di ritrovo, anche tra le varie generazioni, con l'accensione del fuoco a sancire il passaggio dalla stagione fredda e piovosa all’imminente primavera.



"Rispetto alla passata edizione - evidenzia il vicesindaco Alessandro Belluzzi - è stato necessario spostare dalla zona della spiaggia libera adiacente al Kusaal alla zona Porto in virtù dei lavori attualmente in corso per la riqualificazione del lungomare". "Siamo sicuri - chiosa - che verranno in tanti a scaldarsi ai fuochi di San Giuseppe per salutare l'arrivo della primavera. Invitiamo tutti i nostri concittadini, e non solo, a partecipare e trascorrere un momento spensierato insieme".