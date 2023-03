Rimini, Asp Valloni mantiene gestione di tre asili nido per altri cinque anni

Attualità

Rimini

| 12:41 - 10 Marzo 2023

Foto di repertorio.





L'Asp Valloni mantiene per altri cinque anni la gestione dei nidi Aquilotto, Cerchio Magico e Bruco Verde. Ieri sera (giovedì 9 marzo) il consiglio comunale di Rimini ha dato il via libera, confermando la permanenza, nell'ambito della titolarità pubblica, della gestione dei tre nidi, per un totale di 120 posti. Sarà così stipulata una nuova convenzione tra Comune di Rimini e Asp Valloni per la regolazione del modello gestionale, per il quinquennio 2023-28, con opzione di rinnovo anche per il quinquennio 2028-2033. "È un rapporto di cooperazione - commenta l'amministrazione comunale - in grado di garantire un livello qualitativo elevato dei servizi per la prima infanzia che ha diversi obiettivi. In particolare favorendo la qualità didattica, salvaguardando il personale educativo, valorizzando sinergie di cooperazione interorganica col Coordinamento pedagogico comunale e con altre attività amministrative dell’Ente".